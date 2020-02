FHI bekrefter: Norsk student er smittet av coronaviruset i Italia

Folkehelseinstituttet bekrefter at en norsk student er smittet av coronaviruset.

Folkehelseinstituttet er informert om at en nordmann skal ha testet positivt på coronaviruset i Italia.

Vedkommende har milde symptomer. Personen er bosatt i Italia, og følges opp av italiensk helsevesen.

- Forventer flere tilfeller i Norge

Folkehelseinstituttet følger opp saken i dialog med italiensk helsevesen, og oppdaterer saken ved ny informasjon.

– Vi forventer smittetilfeller også her i landet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Hun sier mye fortsatt er ukjent om denne sykdommen.

- Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarier for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning

Ifølge den italienske avisen La Nazione er mannen i 20-årene.

Skal ha vært i Norge

Mannen skal ha blitt testet for viruset på et sykehus i Firenze, og han befinner seg fortsatt i landet.

Il Tirreno beskriver en av de smittede fra Firenze som en 26 år gammel nordeuropeisk mann. Avisen skriver videre at han nylig har vært på en tur til hjemlandet, altså Norge, i to uker. Deretter skal han ha tatt turen innom München, før han dro tilbake til Italia igjen.

De opplyser, i likhet med La Nazione, at mannen skal ha vært en venn av en 63 år gammel entreprenør som også er har testet positivt på covid-19.

Corriere Fiorentino skriver også at den norske 26-åringen, som har studert i landet siden august, nylig returnerte fra en fjorten dager lang tur til Norge.

300 smittet i Italia

I Italia har allerede flere enn 300 personer testet positivt for coronaviruset, mens ti personer er bekreftet omkommet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Italia er det landet i Europa hvor det har vært flest smittetilfeller. Spesielt Lombardia-regionen, hvor Milano er hovedstaden, har hyppigst registreringer.

I Nord-Italia er nå flere byer satt i karantene, mens politiet har satt opp veisperringer for å hindre at viruset sprer seg videre. 50.000 personer lever nå under strenge vilkår på hvor de kan ferdes.

Flere arrangementer i Italia er også blitt avvist eller utsatt, blant annet flere Serie A-fotballkamper.

Utenriksdepartementet sier til NTB at de ikke har fått noen bekreftelse fra italienske myndigheter eller noen andre på at en nordmann i Italia er smittet.

– Vi kjenner kun til denne saken gjennom mediene, sier pressevakt Guri Solberg.

