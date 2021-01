FHI: Betydelig nedgang i smittespredning - R-tallet er 0,6

FHI kom med flere gode nyheter.

- Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste to uker, og en nokså stabil trend i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall gjennom flere uker. Nedgangen i meldte tilfeller siste uker er trolig et resultat av forsterkede smitteverntiltak de første ukene av 2021, melder FHI i sin ukesrapport for uke 3.

Ifølge FHI har det såkalte reproduksjonstallet (R-tallet) vært på 0,6 etter 4. januar. Det er en betydelig nedgang fra romjulen hvor tallet antas å ha vært rundt 1,5.

Det betyr i praksis at bare halvparten av de som får viruset, smitter andre.

Sykehusinnleggelsene faller

FHI melder også at antall nye sykehusinnleggelser er i ferd med å gå ned. Disse tallene pleier normalt å henge et par uker bak selve smittetallene:

- Det er foreløpig rapportert om 8 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 3, en nedgang fra uke 2 (16) og uke 1 (22). Det er foreløpig meldt om 17 dødsfall i uke 3, en nedgang fra forrige uke da det ble meldt 30 dødsfall. Antall meldte dødsfall er nå på sammen nivå som for 5 uker siden.

Ifølge FHIs egne modeller forventes det nå at antall sykehusinnleggelser vil stupe.

40 prosent innvandrere

Ifølge ukesrapporten fortsetter personer født utenfor Norge å være en betydelig del av de smittede:

- Blant covid-19 tilfeller meldt til MSIS i uke 3 var 40 % født utenfor Norge og blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak var 54 % født utenfor Norge. De siste syv uker har antallet nye innleggelser blant personer født utenfor Norge vært stabilt, mens trenden blant personer født i Norge har vært nedadgående siden uke 53 2020.

- For uke 2 og 3 var det flest tilfeller per 100 000 innbyggere med fødeland Pakistan (553) og Somalia (448) og flest personer testet per 1 000 innbyggere med fødeland Polen (80). For personer født i Norge var tilsvarende tall 38 per 1 000.

