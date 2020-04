FHI: Dette er snittalderen på de koronadøde i Norge

Camilla Stoltenberg orienterte om tallene på døde og smittede under onsdagens pressekonferanse.

Se Stoltenberg fortelle om tallene i videoen øverst i saken!

Tallene til FHI viser 80 bekreftede dødsfall som følge av koronaviruset. Deres tall ligger noe bak tallene i mediene på grunn av kvalitetssikring, forklarer direktør Camilla Stoltenberg under pressekonferansen onsdag.

Hun forteller at gjennomsnittsalderen på de bekreftede døde ifølge tallene til Folkehelseinstituttet er 84 år. Den eldste er 102 år og den yngste 51 år. 52 prosent av de døde er menn.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

108.077 personer er testet for viruset før tirsdag klokken 15.00. Fem prosent av de testede har fått påvist smitte.

- Det er 173 personer med Sars CoV-2 som har vært innlagt på intensivenhet og av disse er 89 fremdeles innlagt. Der er gjennomsnittsalderen 62 år og 76 prosent er menn, sier Stoltenberg.

Det er meldt om 6010 smittede frem til midnatt tirsdag. Gjennomsnittsalderen på de smittede er på 48 år og fordelingen er lik mellom kvinner og menn, forteller Stoltenberg.

- 3327 personer, 55 prosent, er smittet i Norge. 1581, 26 prosent, er smittet utenlands og for 1102 personer - 18 prosent, er smittested ukjent.

Høie: - Mener det er trygt å åpne

Stoltenberg er til stede ved pressekonferansen sammen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog.

- Det er klart at foreldre er bekymret for ungene sine - det er det kjæreste vi har. Foreldre skal oppleve at det er trygt å sende barna tilbake til barnehage og skole og lærerne skal oppleve det som trygt å komme tilbake på sin arbeidsplass, sier helseminister Bent Høie, etter at det tirsdag ble klart at barnehager og skoler gradvis vil åpne fra 20. april.

Han påpeker også at barn har vært lite utsatt for koronaviruset.

- Erfaringer fra andre land og Norge viser at det er få barn som blir syke og at barn trolig har liten betydning for videre smitte, sier han.

- Jeg mener det er trygt å åpne samfunnet forsiktig opp.

Videre påpeker han at mer smitteoppsporing og testing blir viktig dersom samfunnet skal åpnes mer opp.

Les også: Nye veldig positive tall fra norske sykehus

I tråd med rådene

Det ble tirsdag klart at barnehagene vil kunne åpne igjen fra 20. april, mens 1. til 4. trinn på barneskolen vil kunne åpne igjen fra 27. april.

Stoltenberg sier under pressekonferansen at den etappevise åpningen av skoler er i tråd med deres og ekspertgruppens råd.

- Ekspertgruppen der Folkehelseinstituttet deltok mente at hele barneskolen kunne åpnes dersom det er mulig å ivareta smittevernet, og det mener vi vil være mulig.

Videre forteller hun at de mener barnehager ikke trenger en trinnvis gjenåpning, blant annet da det her er færre barn, barn i mindre grupper og tilgjengelige uteområder.

- Man må ha årvåkenhet for å oppdage sykdom raskt, og tilrettelegge for økt testing av barn, også med milde symptomer, for å kartlegge eventuell smittespredning i skolen, sier Stoltenberg.

- Det er viktig både for en fortløpende vurdering av tiltakene - altså det å åpne, og for å lære mer om barns rolle i smittespredning.

Les også: Dette kan avgjøre hvordan koronakrisen slutter - venter på svar fra Kina (+)

Ikke risiko for alvorlig sykdom

Hun påpeker videre at det ikke ser ut til at barn og barn med kroniske sykdommer ikke ser ut til å ha risiko for alvorlig forløp ved smitte av koronaviruset. Dette basert på kunnskap fra andre land som ligger foran Norge i epidemien.

- Som et føre var-prinsipp kan det likevel være grunn til å tilrettelegge for hjemmeundervisning for de få barna med de mest alvorlige diagnosene, sier Stoltenberg.

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vil i påsken jobbe sammen om en oversikt over hvilke sykdommer dette vil gjelde, og skal etter planen ha dette avklart før barnehager og skoler åpnes.

Smittevettsregler

Guldvog ved Helsedirektoratet påpeker at det tross forsiktig gjenåpning etter påske, kan være mange smittede i befolkningen, slik at det fremdeles er lite som skal til før smittetallet øker igjen.

- Det har vært gjennomført et fantastisk arbeid, men det er en stor jobb å gjøre fremdeles, sier han.

Han sier han tror hele 2020 vil bli annerledes for det norske folk - med stadig fokus på smittebegrensning.

Bent Høie oppfordrer til å fortsette å følge rådene i påsken.

- Jeg har en veldig klar oppfordring til det norske folk. Ikke vær Severin Suveren denne påsken heller, sier helseministeren og leser opp sine smittevettsregler:

Ha god hånd- og hostehygiene

Vær hjemme om du er forkjølet eller har vondt i halsen

Unngå håndhilsing

Hold avstand på to meter, eller minst en meter der det er vanskelig

Vær maks fem personer sammen

Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt ved syke eller reise

unngå kollektivtransport der du kan

Unngå unødvendige fritidsreiser

Fortsett med hjemmekontor om mulig

Ikke besøk sykehjem og institusjoner for sårbare grupper

Kom deg ut på tur i nærområdet. Få frisk luft og aktivitet

Les også: Formen reduseres med stengte treningssentre. Gjør du dette kan du unngå fallet (+)

Oslo ligger på smittetoppen i Norge. Bent Høie sier han er glad for at Oslo også nå vil følge regjeringens plan.

Beredskap i påsken

- I går offentliggjorde statsministeren veien videre. Det er et lite steg mot å ta noe av det normale tilbake, men vi vil leve lenge med koronasituasjonen fortsatt, sier justisminister Mæland.

Hun påpeker blant annet at politiet styrkes med 400 stillinger og at distrikter som er særlig berørt av koronaviruset tildeles flere stillinger for å sikre god nok beredskap i påsken.

- Redningstjenesten er klar til å rykke ut som normalt og helsevesenet er forberedt på det som er forventet og det som skjer uventet.

Videre snakker hun om de som er ensomme i tiden vi er i nå.

- Dugnad handler om å bidra på veldig mange måter. Om man ikke kan ringe på så kan man ringe på telefonen, sier hun.

- Vi må alle bry oss.

Åpner opp

Pressekonferansen kommer altså dagen etter at regjeringen bestemte seg for å gradvis åpne opp barnehager og skoler etter påske:

Landets barnehager åpnes 20. april, og fra og med 27. april vil elever fra 1-4 trinn kunne gå tilbake på skole og SFO.

- Da gir vi barnehager og skoler god tid til å planlegge åpning. Foreldre og ansatte får trygghet for at vi har nødvendige smittevern på plass, sier Solberg og legger til at ambisjonen er at alle elever skal komme tilbake på skolen før sommeren.

Her forteller statsministeren om de syv endringene som blir satt i gang etter påske:

27. april åpnes det for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

27. april åpnes det for at studenter som er avhengig av utstyr på lærerstedet og er i slutten av studieløp kan komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler.