FHI følger med på sjelden barnesykdom som knyttes opp mot covid-19

New York sender ut varsel om barnesykdommen til resten av landet. - Absolutt noe Norge også følger med på, sier Folkehelseinstituttet.

New York-guvernør Andrew Cuomo opplyste lørdag at det er tre barn i delstaten som døde med symptomer på den sjelden barnesykdommen Kawasakis sykdom. Helsemyndighetene i New York mistenker at sykdommen ble forårsaket av covid-19.

Covid-19 er sykdommen som forårsakes av det nye kronaviruset sars-cov-2.

Barn har hittil sett ut til å få milde symptomer på koronaviruset, men guvernør Cuomo sa at han ikke lenger er sikker på om det er tilfellet. Storbritannia og Italia har også påvist tilfeller av Kawasakis sykdom som de mistenker kan være forårsaket av covid-19.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til Nettavisen at de følger med på situasjonen, men understreker samtidig at småbarnsforeldre ikke trenger å være bekymret for den sjeldne sykdommen.

- Kawasakis sykdom er en sjelden tilstand som har vært kjent i 50 år. Det ble oppkalt etter en japansk barnelege som het Kawasaki. Han påviste at det var noen barn som fikk feber, utslett og betennelse i blodkar som en slags immunreaksjon etter en infeksjon, sier overlege og spesialist på barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl, til Nettavisen.

- Hypotesen har vært at Kawasakis sykdom forårsakes av at immunsystemet angriper eget vev etter en ferdig infeksjon, som en litt forsinket overreaksjon i immunforsvaret. Men man har aldri klart å påvise hvilken eller hvilke infeksjoner som forårsaker dette, sier Greve-Isdahl.

Få tilfeller i Norge hvert år

Kawasakis sykdom rammer hovedsakelig småbarn, men det er også påvist tilfeller hos ungdom. Sykdommen forekommer også i Norge.

- Det er en veldig sjelden tilstand, men vi har noen få tilfeller av det i Norge hvert år. De havner på sykehus, får behandling og oppfølging og blir friske igjen. Det er veldig gode prognoser her i Norge, sier hun.

Borgermester i New York, Bill de Blasio, opplyser at det er så mange som 38 barn i storbyen som har blitt diagnostisert med Kawasakis sykdom, melder Fox News.

Guvernør Cuomo sier de undersøker 85 koronatilfeller hos barn, hvor det også mistenkes at de har Kwawasakis sykdom, ifølge The Guardian. Ytterligere to dødsfall blir også undersøkt.

- Man har observert en økning av Kawasakis sykdom i USA og Storbritannia, og man er usikker på om det er de mange covid-19-tilfellene som er årsaken. Det er uklart om det er en sammenheng mellom covid-19 og Kawasakis sykdom, men det er i hvert fall observert. Dette er absolutt noe vi følger med på, sier Greve-Isdahl.

Bare i New York er det påvist 350.000 koronatilfeller, mens i Storbritannia er tallet 220.000 bekreftede tilfeller.

- Barn har god tilgang på helsetjenester i Norge. Derfor er det vanskelig å vurdere disse tilfellene fra USA, som har et veldig ulikt helsesystem, om barna har kommet raskt nok til lege, sier Greve-Isdahl.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. Foto: Ntb Scanpix

New York sender ut varsel

New York sender nå ut et varsel til de andre 49 delstatene om en mulig kobling mellom covid-19 og Kawasakis sykdom. Så langt har tre barn dødd av Kawasakis sykdom i New York: en femåring, en syvåring og en tenåring.

- Noen av de mistenkte Kawasakis-tilfellene blant barn i Storbritannia, hadde positiv prøve for koronaviruset, mens andre hadde det ikke. Det gjør at man er usikker på om det er noen sammenheng. Dette er noe vi skal følge med på også i Norge. Hele verden følger med på om det kan være noen sammenheng, sier Greve-Isdahl.

Ingen tilfeller i Norge

Greve-Isdahl opplyser at det per i dag ikke er noen mistenkte tilfeller i Norge hvor barn både har hatt koronavirus og symptomer på Kawasakis sykdom.

- Hvordan kan du berolige engstelige foreldre?

- Dette er en sjelden sykdom som vi kjenner godt fra før og som vi har god behandling for i Norge. Hvis man har barn med høy feber, barnet har nedsatt allmenntilstand og man er bekymret for barnet sitt, så skal man kontakte lege som alltid. Foreldre trenger ikke å bekymre seg for Kawasakis sykdom eller at det kan bli oversett. Vi følger med på den informasjonen som kommer fra andre land, og helsetjenesten vil ta seg av barna med Kawasaki uansett årsak, sier hun.

- Er det vanskelig å diagnostisere Kawasakis sykdom?

- Det er ingen diagnostisk test. Det er en ren klinisk diagnostisering hvor man sammenstiller symptomer. Hvis man ikke finner en annen årsak til symptomene, kan man mistenke at det er Kawasakis sykdom. Symptomene er høy feber mer enn fem dager, utslett, øyebetennelse, slimhinneforandringer på lepper og munnhulen, hovne lymfeknuter og nedsatt allmenntilstand, sier Greve-Isdahl.