FHI forklarer hvorfor de ikke vil ha trusler, straff og påbud

- Vil undergrave smittevernets legitimitet, melder FHI, som heller vil fjerne koronatiltak.

Det har den siste tiden vært stadig tilbakevendende spørsmål om anbefalinger bør erstattes av påbud, blant annet når det gjelder bruk av munnbind.

Det ble også uenighet da menigheten i Sarpsborg ble anmeldt etter det store smitteutbruddet, der assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad først kritiserte, og så trakk kritikken mot kommunen.

Derfor vil de ikke ha straff

FHI skriver i sin siste risikorapport hvorfor de ikke ønsker verken pålegg eller trusler i arbeidet mot pandemien:

- I smittevernet benyttes sjelden pålegg, trusler om straff eller faktisk straff for å påvirke atferd. Man ønsker ikke å flytte smittevernet fra helsevesenet til rettsvesenet. Vi tror det på sikt vil undergrave smittevernets legitimitet og suksess. Særlig i noen grupper av minoriteter og innvandrere tror vi det er viktig å understreke at det er tette skott mellom kommunelege og politi, melder de.

- I stedet forsøker man å bygge tillit til publikum og pasienter og legge til rette for at riktig atferd velges frivillig; at det blir normen. Eksempler er både kampen mot HIV-epidemien og vaksinasjonsprogrammet.

- Vi er altså skeptiske til unødig bruk av lovverket og trusler om straff for å øke etterlevelsen.

Ønsker heller å fjerne unødvendig tiltak

I rapporten beskriver FHI i stedet at de ønsker å gå kritisk gjennom at det kan være for mange tiltak.

- Det er forståelig at etterlevelsen av tiltakene synker over tid, særlig blant unge. Sykdommen er også mindre synlig og oppleves kanskje ikke som noen særlig trussel. Noen steder kan tiltak føles nokså meningsløse og overdrevne.

- Myndighetene bør fortløpende og kritisk revurdere tiltakene med tanke på fjerning av unødvendige tiltak, forenklinger og eventuelt geografisk differensiering (slik man har for munnbind). Det er viktig at folk opplever tiltakene som godt og forståelig begrunnet, relevante og forholdsmessige. Derfor bør også tiltakene differensieres etter den epidemiologiske situasjonen i kommunene, skriver FHI.

