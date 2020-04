FHI-forsker: – Koronatiltakene har negative konsekvenser for folkehelsa

Regjeringen har lagt for stor vekt på koronaviruset og for lite på konsekvensene av tiltakene, frykter seniorforsker Bjørn Grinde i Folkehelseinstitutt.

Økt sannsynlighet for psykiske lidelser, kreftsyke barn som ikke møtte opp til kontroll og rapporter om 50 prosent økning i salg av sukkervarer. Det er noe av det regjeringens tiltak har ført med seg, skriver TV 2.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

– Min bekymring er at regjeringen legger for stor vekt på viruset og hva de kan gjøre for å holde det nede, og for liten vekt på konsekvensene av den strategien. Politisk sett tjener de trolig på å takle viruset. Dødstallene er veldig synlige, mens konsekvensene er vanskeligere å måle, sier Grinde.

Seniorforskeren mener det var riktig å iverksette strenge tiltak, men mener det er på tide å gå over til en bremse-strategi fordi kostnaden for samfunnet blir for stor.

Les også: Statsministeren: Gjør syv endringer i tiltakene

Ikke lyttet til råd

Det som derimot er sikkert, er at Regjeringen ikke har lyttet til flere av rådene til ekspertgruppene som ble satt ned.

Gruppen som så på konsekvensen av stengte skoler og barnehager var usedvanlig klar i sitt råd:

«Ekspertgruppen kjenner ikke til at det i dag er lokale smitteutbrudd som forsvarer skolestengning. Gruppen vil advare mot å bruke skolestengning som et generelt «føre var tiltak» for å forebygge fremtidige smitteutbrudd ut fra de negative konsekvensene stengning har for barn og unge.

Ekspertgruppen legger til grunn at det kun er åpning av alle barnehager og skoler som kan ivareta barn og unges behov for lek, omsorg, læring og trivsel over tid. Vår primære tilråding er derfor at alle barnehager og skoler åpner igjen så snart det er forsvarlig med gjenåpning. Vår vurdering er at det er mulig å åpne mange barnehager og skoler og samtidig ivareta hensynet til smitte», skriver de sin rapport.

Les også: Legeforeningen advarer: Korona-tiltakene gir større helsetap for befolkningen enn selve viruset

- Det er mulig å gjenåpne skole og barnehager

Kunnskapsminister Guri Melby forklarer årsaken til at de åpner for de minste først på denne måten overfor Nettavisen:

- Vi har fått råd fra helsemyndighetene om at det er mulig å gjenåpne skole og barnehager. Men vi ønsker å være føre var og gjøre det på en forsiktig og kontrollert måte. Derfor sier vi nå at vi gjenåpner skole og barnehager for de som trenger det mest, de yngste barna, de i barnehagealder og de på 1. til 4. trinn, sier hun.

Det har i noe tid vært klar uenighet mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om hvordan pandemien skal møtes. FHI har anbefalt en strategi med mindre inngripende tiltak, mens Helsedirektoratet har ønsket sterke tiltak.

I rapporten med anbefalinger fra Helsedirektoratet skriver: «Helsedirektoratet slutter seg for øvrig til Folkehelseinstituttets anbefalinger.»

Stikkordet her er «for øvrig». De er nemlig uenig i hovedstrategien. «Det overordnede målet bør fortsatt være å slå ned epidemien.»

FHI er derimot tydelig negative til nettopp strategien med å slå ned epidemien. De advarer mot å ha en nullvisjon.

Argumentene er flere. Størst er frykten for at tiltakene er verre enn sykdommen:

«Smitteverntiltakenes antatte nytte må alltid veies mot deres sekundære effekter, særlig inngripende forstyrrelser i driften av samfunnet og kostnader. Vi må forsøke å unngå at tiltakene blir mer kostbare for liv, helse og samfunn enn epidemien ville blitt. Etiske forhold spiller også inn», skriver de i sin rapport.

(©NTB)