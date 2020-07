FHI: Fortsatt håndvask og avstand i to-tre år

En ny undersøkelse viser at flere tar lettere på smittevernregler samtidig som mange forventer en ny smittetopp til høsten. FHI sier reglene må brukes lenge.

En undersøkelse Opinion har utført for Røde Kors, viser at én av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand. Samtidig svarer nesten fire av fem i den samme undersøkelsen av de venter en ny smittetopp til høsten.

President Robert Mood i Røde Kors sier han er bekymret over tallene.

– Godt smittevern er like viktig nå som for tre måneder siden. Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes, sier Mood.

Han får støtte av overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet som sier til NRK at det kan ta opptil tre år før hele befolkningen kan vaksineres mot koronaviruset.

– Så vi kan bare venne oss til å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand til folk, for det må vi holde på med i to-tre år, sier Aavitsland.

Han sier FHI har gitt råd og veiledning til landets kommuner om hvilken beredskap de skal ha for å håndtere utbrudd utover høsten.

– Nå er det på tide at de forbereder seg på høsten med mulig ny smitte som skal oppdages og stoppes.

I undersøkelsen svarer også ni av ti spurte at de støtter en ny nedstengning dersom en ny spredning av viruset skulle komme.

