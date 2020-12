FHI frykter annerledes testmønster i romjulen kan gi feil bilde

Bildet av den faktiske smittesituasjonen i Norge kan bli feil på grunn av at testingen i romjulen er annerledes, mener FHI.

– Testmønsteret er annerledes. Det er noen røde dager og dermed redusert testing noen steder, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Hun peker også på at folk kan ha andre grunner til å teste seg i romjulen enn ellers.

– Noen tester seg kanskje for sikkerhets skyld fordi de skal reise og besøke noen. Så resultatene fra denne uka vil ikke være sammenlignbare med tallene fra foregående uker, sier Vold videre.

Hun sier samtidig at hun er bekymret for at man skal få en økning i smittetallene etter nyttår. Det er fordi vi er sammen med flere personer i romjulen, og at mange har reist innenlands i Norge, og fra utlandet og til Norge.

