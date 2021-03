FHI fryktet 30.000 korona-pasienter. Nå har 318.000 fått vaksine. Hvorfor stenger vi likevel ned?

- 95 prosent kan fortsatt bli smittet, sier Nakstad.

I helga ble de mest inngripende tiltakene siden mars 2020 innført i Oslo. Alle butikker og restauranter ble stengt. Folk blir bedt om å ikke ha besøk.

Også i Kristiansand og Bodø ble slegga benyttet, og det er forventet at kommunene rundt Oslo vil følge etter.

Men hvorfor kommer disse kraftige tiltakene etter at vaksinasjonen har startet?

Fryktet 30.000 på sykehus - 318.000 har allerede fått vaksine

I mars 2020 la FHI frem en risikorapport der de forsøkte å finne ut hvor ille pandemien kom til å bli.

Deres anslag for hele pandemien var at 22.000-30.000 personer ville havne på sykehus.

Så langt i pandemien har 2701 personer blitt innlagt på sykehus.

Før helgen ble det meldt at over ti ganger så mange - 318.722 personer har fått minst én vaksinedose. Litt under halvparten har fått begge doser.

Det er naturlig å anta at man med over 300.000 vaksinerte, ville truffet de 30.000 man fryktet ville havne på sykehus. Dermed burde risikoen nå være en helt annen enn før vi fikk vaksine.

Hvorfor er det da nødvendig med strengere tiltak?

Utfordring er at vaksinasjonen ikke har blitt målrettet mot de 30.000 personene som man regnet med ville havne på sykehus.

Deler av årsaken er at sykehjemspasienter som til nå er vaksinert, veldig sjelden havner på sykehus. De får i stedet oppfølging på sykehjemmene.

Dermed har mange av vaksinene ikke gått til personer som risikerer å havne på sykehus, men som risikerer å dø.

Verre er det at man ikke aner hvem de 30.000 som en forventer havner på sykehus er.

FHI har konkret definert 1.927.000 personer som tilhørende risikogrupper for covid-19, som på forskjellige måter er prioriterte grupper for vaksine. I tillegg kommer 370.000 helsepersonell.

Mens vaksinene så langt i all hovedsak har gått til personer som er over 80 år, er det hele 71 prosent av alle som er innlagt på sykehus så langt som er i alderen 40-79 år.

Denne gruppen er like utsatt nå, som før jul.

Nakstad: - 95 prosent kan fortsatt bli smittet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er krystallklar på at vaksineringen foreløpig ikke er kommet langt nok til at det virkelig hjelper:

- Per dags dato har ca. to prosent av befolkningen vært smittet av koronaviruset og 2,8 prosent er fullvaksinerte. Det betyr at nærmere 95 prosent av befolkningen fortsatt kan bli smittet. De fleste av de uvaksinerte er i aldersgrupper som utgjør hoveddelen av alle innlagte på sykehus, sier Nakstad til Nettavisen.

Det betyr at potensialet for sykehusinnleggelser i dag er omtrent like stort som for et år siden. I verste fall er situasjonen betydelig verre fordi mer smittsomme varianter kan smitte en enda større andel av befolkningen enn det man så for seg - og føre til at enda flere blir syke samtidig.

- Sannsynligheten for en tredje smittebølge som rammer disse aldersgruppene har økt betydelig med de mer smittsomme virusvariantene som nå utgjør mer enn halvparten av alle tilfeller i Oslo og Viken. Derfor er det viktigere enn noen gang å ha smitteverntiltak som er målrettet der smitten befinner seg, men ikke alle andre steder. Dersom man fjerner disse tiltakene, slik noen tar til orde for, vil smitten øke eksponentielt og i verste fall kan den doble seg hver uke, sier Nakstad.

Det betyr fortsatt kraftige tiltak i Oslo, hvor smitten er størst.

- I alle land som har hatt noe i nærheten av en slik kraftig vekst har man etter kort tid fått så store problemer at man har blitt tvunget til å stenge ned samfunnet langvarig. Det er med andre ord en langt mindre ulempe å ha noen målrettede tiltak som holder smitten under kontroll enn det motsatte, slik det finnes mange eksempler på i Europa.

