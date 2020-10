FHI fryktet munnbindbruk ville føre til økt smitterisiko - nå skal bruken mangedobles

- Risikoen for å selv bli smittet øker, sier FHI, og kommer med viktig oppfordring.

Munnbind på bussen. Munnbind på toget. Munnbind på butikken. Munnbind på kjøpesenteret. Munnbind på restaurant.

Det blir i det hele tatt mye munnbind denne vinteren.

Les også: Oslo kommune innfører nye regler for smittevern i dagligvarebutikker

Se video øverst: FHI-sjefen om munnbind på T-banen.

Og det blir ikke bare bruk av munnbind i mange situasjoner, men munnbindet skal også brukes ofte.

Munnbind når du går inn på restaurant.

på restaurant. Munnbind når du reiser deg for å gå på do.

deg for å gå på do. Munnbind når du går ut av restauranten.





Og for hver gang munnbindet tas av, så skal det kastes - og et nytt munnbind benyttes neste gang.

Holdt igjen på munnbind av en grunn

Mens mange andre land i verden kastet seg over munnbindanbefalinger, var Folkehelseinstiuttet i Norge svært tilbakeholdne.

Senest for to måneder siden skrev FHI et større dokument om munnbindbruk, på oppdrag av regjeringen

- Det er stor risiko for feilbruk av munnbind og tøymunnbind når de brukes ute i samfunnet, skrev FHI.

Om munnbindenes ulemper ramset de opp følgende:

Økt risiko for smitte til personene grunnet berøring av munnbind med påfølgende berøring av øyne med forurensede hender.

av munnbind med påfølgende berøring av øyne med forurensede hender. Mulig risiko for smitte som følge av at munnbindet ikke skiftes når det er fuktig eller forurenset.

når det er fuktig eller forurenset. Hodepine og pusteproblemer avhengig av type munnbind.

avhengig av type munnbind. Utvikling av utslett, sår og allergiske reaksjoner ved langvarig bruk.

ved langvarig bruk. Vanskeligheter med å kommunisere tydelig og klart.

tydelig og klart. Vanskeligheter med å kommunisere med personer med hørselsproblemer.

Generelt ubehag.

Falsk følelse av trygghet, med påfølgende lavere etterlevelse av andre smitteverntiltak





FHI opplyser til Nettavisen at de ikke har fått gjennomført anslag på hvor mange flere som antas å bli smittet som følge av økt munnbindbruk, men at faren for økt smitterisiko fortsatt er en bekymring.

Av positive sider var det noe mer ulne fordeler, som var til dels direkte motstridende til ulempene:

Redusert risiko for eksponering av smitte fra asymptomatiske og presymptomatiske personer.

personer. Redusert stigmatisering av personer som ønsker å bruke munnbind for å hindre smittespredning til omgivelsene, eller for personer som steller pasienter med covid-19 utenfor helsetjenesten.

av personer som ønsker å bruke munnbind for å hindre smittespredning til omgivelsene, eller for personer som steller pasienter med covid-19 utenfor helsetjenesten. Gir følelse av å bidra i dugnaden for å hindre smitte med covid-19.

i dugnaden for å hindre smitte med covid-19. Kan være en påminner om å etterleve andre smitteverntiltak.

Sosial og økonomisk gevinst.

Konklusjonen til FHI er at munnbind i all hovedsak ikke skal anbefales i noen situasjoner, annet enn der det er «høyt smittepress» og andre tiltak ikke er bedre egnet.

Les også: Nakstad: Situasjonen er langt mindre dramatisk enn i mars

Camilla Stoltenberg: - Et tilleggstiltak

I et intervju med Nettavisen sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg at FHI likevel støtter tiltakene som er innført i Oslo og Bergen.

- Vi er i en situasjon der vi forsøker med midler som ikke er så inngripende for å begrense smittespredning, i tillegg til de grunnreglene vi har, sier Stoltenberg.

- Så er det helt riktig at det er usikkerhet om effekten av munnbind, det er ikke FHI som er usikre på det, men når man oppsummerer den vitenskapelige dokumentasjonen så er det usikkerhet om effekten, sier Stoltenberg.

Hun har en klar anbefaling om å bruke munnbind riktig, og viser til videoer de har laget på sine nettsider som viser dette.

Slik er en av FHIs informasjonsplakter om munnbind. Et av de viktigste punktene er kun å bruke munnbindet én gang.

- Munnbind må byttes hver gang

Seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet sier til Nettavisen at dette betyr at munnbind skal byttes hver gang det tas av.

- I situasjoner hvor munnbindet må brukes flere ganger i løpet av kort tid, som for eksempel der det er påbudt på serveringssteder, anbefales å benytte nytt munnbind hver gang. Dersom man likevel velger å gjenbruke munnbind, vil det ha redusert smitteforebyggende effekt.

Hun understreker også betydningen av å faktisk sprite ned hendene hver gang man tar på og av munnbind:

- Dersom man berører med urene hender den delen av munnbindet som filtrerer luften, kan smitte deponeres på munnbindet og risikoen for å selv bli smittet øker.