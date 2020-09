FHI: God nyhet at Sverige har mindre smitte enn Norge

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, mener nyheten om at Norge har passert Sverige i koronasmitte kan føre til at grensene kan åpnes.

Søndag passerte Norge svenskene i koronasmitte målt etter smittede per 100.000 innbyggere. Det er gode nyheter, mener Camilla Stoltenberg.

– Dette er en god nyhet som gir håp om at vi kan åpne grensene. Vi vet ikke når. Det er avhengig av om de fortsatt vil ha en gunstig situasjon framover, sier FHI-direktøren til VG.

Hun understreker at det ikke er aktuelt å lage egne regler for Sverige, slik mange hytteeiere har bedt om, men at det må være like regler for hele Norden.

