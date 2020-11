FHI: Hvis du tar korona-vaksine, kan du skrive ut ditt eget vaksinasjonsbevis

Å ha tatt vaksine vi trolig gi deg fordeler.

I sin nyeste risikorapport skriver FHI at det ligger an til at personer som har tatt vaksine vil kunne få klare fordeler:

- Folkehelseinstituttet vil sørge for at alle vaksinerte kan sjekke sin vaksinasjonsstatus på helsenorge.no og skrive ut vaksinasjonsbevis. Dette forutsetter at vaksinatøren har registrert vaksinasjonen i SYSVAK, skriver FHI i sin rapport.

I dag gir bevis på positiv koronaprøve blant annet fordel ved at man unntas fra karantenebestemmelsene.

Det har også vært luftet fra flere at blant annet flyselskaper vil kreve at passasjerer er vaksinert for å kunne fly.

Dette er alt FHI ikke vet om vaksinene

I den nye risikorapporten er FHI likevel klar på at de har langt flere spørsmål enn svar når det kommer til vaksinasjon.

Det er foreløpig ukjent hvilke vaksiner kommunen mottar. Dette har betydning fordi vaksinetypene har ulike egenskaper og forskjellige krav til oppbevaring.

Det kan hende at kommunen må håndtere flere typer vaksiner.

gruppene skal vaksineres. Det finnes ikke noe perfekt, offentlig register over personer med ulike tilstander (ut over alder) som tilsier en viss plassering i rekkefølgen, men noe kan løses med beredskapsregisteret Beredt C19.

Det er av smittevernhensyn uheldig å samle personer i risikogruppene for felles vaksinering.

Tre vaksiner ligger til godkjennelse

I skrivende stund er det vaksinene fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca/Oxford-universitetet som ligger inne til fortløpende vurdering fra det europeiske legemiddelverket EMA.

- Oppfølging av sikkerhet og effekt av vaksinasjon blir sentralt. Systemer som sikrer løpende oversikt over hvem som er vaksinert, med hvilke vaksiner, og vaksinasjonsdekningen må være på plass. Vaksinasjon mot covid-19 vil bli meldepliktig til SYSVAK, på lik linje med annen vaksinasjon, skriver FHI.

- En viktig del av vaksinasjonsplanen vil være håndtering og kommunikasjon om bivirkninger og oppfølging av bivirkningssignaler. Løpende oversikt og kontinuerlig oppdatering av kunnskap om mulige bivirkninger vil bidra til åpenhet og være viktig for helsetjenestens og befolkningens tillit til koronavaksinasjonsprogrammet.

Amerikanske myndigheter har sagt at de håper på å komme igang med vaksinasjon innen 12. desember.

