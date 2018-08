FHI: Ikke grunn til å tro at lettbrus gjør deg tykk

Avviser at lettbrus fører til at du blir tykk.

Det har i lang tid vært stor skepsis til såkalte intense søtstoffer som aspartam. Noen hevder at søtstoffene kan ha stikk motsatt effekt på vekt enn det som er hensikten.

- Noen forskere påstår at intense søtstoffer i mat og drikke kan føre til økt vekt, selv om de ikke inneholder kalorier. En systematisk forskningsgjennomgang viser at det ikke er støtte for påstanden, skriver Folkehelsesinstituttet (FHI) i en artikkel publisert torsdag.

Ifølge FHI er det viktig å få klarhet i om lettbrus er en årsak til at stadig flere utvikler overvekt. Sammen med Vitenskapskomiteen for mat og miljø, har de sett på 40 oversiktsartikler som oppsummerer forskning på intense søtstoffer, og effekten på vekt og appetitt.

- Resultatene fra de beste oversiktsartiklene vi fant, antyder at folk som bytter ut sukkeret i mat og drikke med intense søtstoffer, vil få i seg mindre energi (færre kalorier), noe som er positivt for å holde en lavere vekt. Den oppsummerte forskningen som finnes støtter derfor ikke påstanden om at lettbrus gjør deg tjukk, sier seniorforsker på Folkehelseinstituttet Trine Husøy.

Misforstår sammenheng med årsak

Ifølge FHI er grunnlaget for misforståelsen om lettbrus at mange ser ut til å blande sammen statistisk sammenheng med årsaker.

At to ting skjer samtidig, betyr ikke nødvendigvis at det ene fører til det andre.

Eller som det heter på engelsk: «Correlation does not imply causation».

- Påstander om at intense søtstoffer kan føre til vektøkning ser ut til å stamme fra store amerikanske undersøkelser. Forskerne har observert at personer som drikker mye lettbrus har høyere gjennomsnittsvekt enn de som ikke drikker lettbrus. Forskerne kan imidlertid ikke svare på om lettbrus er årsaken til den høyere vekten. Det kan også være motsatt – at folk med vektproblemer velger å drikke mer lettbrus.

Litt forenklet sagt kan man si at det er en betydelig sammenheng mellom folk som kjøper slankemidler og de som er overvektige, men det betyr ikke at man blir overvektig av å kjøpe slankemiddel.

- I tillegg klarer ikke forskerne bak disse studiene å beregne godt nok hvor mye intense søtstoffer deltakerne totalt har fått i seg gjennom mat og drikke, påpeker FHI.

Lite og svak forskning

Ifølge FHI er forskningen på intense søtstoffer preget av å være svak.

- Forskerne fant 40 oversiktsartikler som oppsummerte forskning på intense søtstoffer, og effekten på vekt og appetitten. I under halvparten av disse (14 av 40) forklarte forfatterne hvordan de hadde valgt ut studiene de hadde tatt med i oversiktsartiklene. Mens forfatterne i noen av oversiktsartiklene hadde forsøkt å finne alle relevante studier, hadde andre forfattere bare tatt med resultater fra noen få studier, skriver de.

- Det å kun presentere resultater som støtter en fremsatt teori, i stedet for å ta med både de som støtter teorien, og de som ikke gjør det, omtales som cherry-picking i forskningsverdenen. Dette kan være bevisst eller ubevisst fra forskernes side. Uansett vil konklusjonene som trekkes i slike oversiktsartikler være ufullstendige.

Blir ikke nødvendigvis tynn av lettbrus

FHI er derimot klar på at det å gå over fra sukkerholdig brus til lettbrus i seg selv ikke trenger å være positivt for vekten på lang sikt:

- Over tid vil de fleste kompensere med å spise eller drikke mer av noe annet, siden kroppen justerer appetitten for å holde vekten relativ stabil. Det viktigste for kroppsvekten er hvor mye energi vi får i oss fra mat og drikke, i forhold til hvor mye energi kroppen bruker. Får du i deg mindre energi enn kroppen bruker reduseres vekten, mens det motsatte skjer hvis du får i deg mer energi enn kroppen bruker, skriver FHI.

- Noen kan oppleve at å velge en lettbrus kan gi litt bedre samvittighet og rettferdiggjøre å spise for eksempel en ekstra sjokolade eller et ekstra kakestykke. Da kan energien man spiser totalt bli like høy, eller til og med høyere. At lettprodukter kan gi «god samvittighet» til å spise mer av noe usunt, er en teori som finnes i oversiktsartiklene, men det er få som har forsket på den.

