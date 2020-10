FHI med sterk advarsel: - Høy risiko

- Samfunnet må forberede seg på å bekjempe lokale utbrudd utover høsten.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 14.30 i videovinduet øverst.

OSLO (Nettavisen): - Vær oppmerksom, spør mer. Det er viktig i en tid der mange føler på stress og angst og mange lengter tilbake til hverdagen, innledet helseminister Bent Høie og minnet om verdensdagen for psykisk helse.

- Jeg skulle ønske jeg kunne si at det snart er over, men det kan jeg ikke. I dag meldes det om 200 nye smittede. Vi må leve med smitte, smitteråd og uforutsigbarhet. Derfor må vi gjøre det så levelig vi kan for hverandre, sa Høie videre.

Besøk på institusjoner

- Mange eldre mennesker og mennesker med kroniske lidelser rammes hardt både av pandemien og av tiltakene, innledet helsedirektør Bjørn Guldvog. Han fortalte om beboere på institusjoner som nektes å få besøk under pandemien.

Selv om kommunene gjør det i beste mening og det er viktig å hindre smitten i å komme inn på institusjonene, sier Guldvog at det skal legges til rette for besøk.

- De som bor på institusjoner har behov for besøk og sosial kontakt. Det er ikke vanskelig å forstå at det er vondt ikke å få besøk av sine nærmeste. Beboerne har rett til å få besøk. Det er en krevende balansegang, sa Guldvog.

Advarer i ny FHI-rapport

I sin siste risikorapport ber Folkehelseinstittutet den norske befolkningen om å ikke hvile på laurbærene, fordi koronapandemien er langt ifra over.

De drar frem to hovedpunkter i den ferske risikorapporten:

* Det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten.

* Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.

- Kan komme ut av kontroll

FHI opplyser at massesmittehendelser er det som driver pandemien fremover, og de frykter at flere slike hendelser kan få store konsekvenser.

- Flere massesmittehendelser etter hverandre kan bringe epidemien ut av kontroll. Forebygging av slike hendelser vil derfor ha stor innvirkning på epidemien, står det å lese i risikorapporten.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstiruttet Line Vold under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Nå advarer FHI om høsten. Foto: Jil Yngland (NTB)

- Faren for skjult spredning og massesmittehendelser gjør risikovurderingene usikre. Dersom unge voksne smittes i sosiale sammenhenger, kan det utvikle seg store utbrudd, står det videre.

Liten andel

Ifølge FHI er det kun en liten andel personer som holder «liv» i viruset.

- Det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10 – 20 prosent av de smittede, i mange tilfeller som del av massesmittehendelser, skriver de.

De roser imidlertid kommunens arbeid, og hevder at mange kommuner har gjort en kjempejobb.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

- Mange kommuner har vist at lokale utbrudd kan slås ned i løpet av få uker, står det i risikorapporten.

FHI opplyser at R-tallet (reproduksjonstallet) «ligger og vipper» over og like under 1, altså at hver pasient i gjennomsnitt smitter én annen.

I rapporten tar FHI blant annet til orde for utprøving av hurtigtester og en mer omfattende smittesporing enn det som er gjort så langt.

23 koronapasienter på sykehus

Fredag var det 23 koronapasienter på norske sykehus, én av dem på intensivavdeling, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Snittet denne uka er 24 pasienter.

Les også: 208 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Les også: Høyeste smittetall i Bærum siden april

Flest koronapasienter er innlagt på sykehus i helseregionen Helse sør-øst, som har 15 slike pasienter, ettefulgt av Helse vest med fire koronapasienter, Helse Midt-Norge med tre og Helse nord med én koronapasient, melder NTB.

Oslo universitetssykehus, Ahus og Helse Bergen er helseforetakene hvor det er innlagt flest koronapasienter, med henholdsvis fire, tre og tre pasienter, ifølge oversikten.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 15.220 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 208 meldte tilfeller siste døgn. Økningen er litt lavere enn dagen før, da det ble registrert 229 nye tilfeller.

Les også: Positiv koronatest ved ankomstsenter i Råde

- For tidlig å konkludere om Oslo

Folkehelseinstituttet er særlig oppmerksom på smittetallene i Oslo. Situasjonen der har vært stabil over de siste par ukene.

- Det er for tidlig å konkludere noe om effekt av tiltakene i Oslo, uttalte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet onsdag.

Det utføres langt flere tester nå enn i mars/april, og flere har testet seg flere ganger. Dermed oppdages flere smittetilfeller nå enn i våres.

- Den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Overvåkingsdata viser en lav forekomst av alvorlige utfall, opplyser Vold.

Torsdag ble det meldt om 69 nye smittetilfeller i Oslo, en nedgang på siden onsdag. Antall smittede i hovedstaden siste 14 dager er 662. Bydelen med høyest smittetrykk er St. Hanshaugen. Her er det 146,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Se tabell: Smittetall i Oslo