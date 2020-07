FHI: Nå kan du gi gode venner en klem

Du har kanskje glemt hvordan det var å gi en god klem?





På vei inn i sommerferien, kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med en gladnyhet til oss som er glad i ta litt på andre.

Nå får du lov til å gi en god klem til en nær venn:

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet med at man skal holde én meter avtand til alle utenfor din egen husstand, men så lavt som smittetallet er nå tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sier overlege Are Stuwits Berg i FHI til VG Nett.

Han legger til at smittefaren øker jo flere du klemmer, så man bør ikke innlemme så mange i «klemmegruppen».

Seks av ti nordmenn synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest, og kun én av fire tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet, viser en fersk undersøkelse.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 1.000 nordmenn om de tror at man blir immun mot koronaviruset ved smitte og om de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

- Ikke bare folk flest som klør seg i hodet

Kun hver fjerde nordmann tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. 46 prosent tror ikke man blir immun og 29 prosent svarer vet ikke.

- Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet, fagfolk verden over spør seg selv det samme.

Dersom man blir immun, blir neste spørsmål hvor lenge immuniteten varer, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Normalt blir folk immune når de har vært utsatt for et virus, men koronaviruset har trolig lave mengder antistoffer. Helsemyndighetene mener likevel at det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en viss beskyttelse, som de er usikre på hvor lenge varer.