FHI om korona-mørketall: Tror antallet smittede har passert 22.000

Norske myndigheter har fortsatt ikke klare tall på hvor mange som egentlig er smittet av koronaviruset. FHI håper å kunne starte tilfeldige tester over påske.

– Vi trenger egentlig disse dataene raskt, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han snakker om en kartlegging av mørketallene på antall koronasmittede i Norge.

Så langt har 4656 personer fått påvist viruset her til lands. Dette er en økning på 210 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 429 tilfeller. Det antas imidlertid at et stort antall smittede ikke fanges opp. Årsaken er at kun dem med de mest alvorlige symptomene blir prioritert for testing.

– Vi har nå sett på en studie som har modellert dette til 22.000 smittede i Norge. Det er dette såkalte mørketallet. Jeg tror nok det er litt større, ut ifra at vi har sett at det har vært noe feil med den modellen, men vi vet jo ikke det tallet, sier Forland.

Derfor jobber FHI nå med en undersøkelse av et representativt tilfeldig utvalg av befolkningen, sånn at de får et bilde på hvor stort det reelle smittetallet er.

– Det tallet vil være veldig viktig for å kunne gi en god estimering av den videre utviklingen av epidemien og for de modellene vi bruker, sier fagdirektøren.

Trenger finansiering

Det er allerede gjort avtaler med et laboratorium som kan undersøke prøvene, men det er mye annet som må ordnes før undersøkelsen kan rulles ut.

– Det må lages et spørreskjema som sendes ut i posten, og det skal både innhentes svar på det enkelte skjemaet og det skal tas prøver i munnen på dem som deltar. Det er mye logistikk som skal på plass.

Hvis alt går etter planen håper FHI å være i gang allerede over påske. Men da trenger de penger.

– Jeg snakket med helseminister Bent Høie om det i stad. Jeg sa at det er viktig, og at vi må ha noen midler for å gjennomføre det. Vi må ha sikkerhet på finansieringen.

Høie: – Økonomi ikke hinder

Helseminister Bent Høie (H) forsikrer overfor NTB at det ikke skal stå på pengene.

– På det tidspunktet de mener at de har et prosjekt som er godt nok på dette, og kommer og ber om penger, så regner jeg med at vi finner løsninger på det, sier han.

Høie mener også at disse tallene er viktige.

– Vi har et sterkt ønske om å få det samme som FHI, nemlig enda bedre overvåking og kunnskap om situasjonen.

– Vil du kunne gi dem penger raskt når de ber om det?

– Vi har sagt at i denne situasjonen, når det gjelder den typen spørsmål, så vil ikke økonomi være det som hindrer oss i å gjennomføre nødvendige tiltak.

FHI 17. mars: - Vi kan ikke gi noe estimat nå

Vil teste for antistoffer

Forskningsrådet har allerede satt av inntil 30 millioner kroner til forskning på koronavirusutbruddet gjennom en hurtigutlysning som hadde søknadsfrist tirsdag.

Ifølge Forland handler flere av prosjektene som har søkt, om mørketall. FHI ser for seg å kunne bruke dataene til både overvåking og til forskning.

De jobber også med å få stablet på beina undersøkelser av hvor mange som har vært smittet og så er blitt friske igjen. Dette påviser man ved å finne antistoffer i blodet til folk.

– Nå er det kommet antistoff-tester som er i ferd med å bli til å stole på. Vi jobber med hvordan vi best kan få oversikt over hvor mange i samfunnet som har gjennomgått infeksjonen, sier Forland.

