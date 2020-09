FHI om økning i smittetallene: - For tidlig å si om dette er en trend

Smittetallene publisert på MSIS.no kan ha et etterslep og gi et misvisende bilde, sier FHI.

OSLO (Nettavisen): Natt til torsdag var det registrert en økning på 163 smittetilfeller det siste døgnet, det høyeste på ett døgn siden april. Natt til fredag er økningen 86.

De to siste døgnene har økningen vært på 249 registrerte smittede, dette ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

- Har observert økning

Overfor Nettavisen advarer Folkehelseinstituttet mot å se kun på MSIS-tallene og sier det er for tidlig å konkludere om økningen i antallet smittetilfeller de siste dagene.

- Den samlede overvåkingen for de siste ukene viser en stabil trend i smittetallene, og fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen. Vi har observert en økning i antall tilfeller siste dager, men det er for tidlig å si om dette er økende trend, skriver medievakt Karoline Aasgaard i Folkehelseinstituttet i et e-postsvar til Nettavisen.

I hovedsak lokale utbrudd

FHI peker på at smitte foregår i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd, men også blant personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikten.

- Det er forventet at smittesituasjonen vil preges av lokale utbrudd. Det er en situasjon som krever mye arbeid med smitteoppsporing i kommunene. Vi følger nøye med på situasjonen, sier FHI.

ETTER PRØVETAKINGSDATO: Dette diagrammet viser antall meldte covid-19-tilfeller etter prøvetakingsdato. Antallet nye tilfeller vises i blå søyler, mens grønn kurve er kumulativt antall. Foto: (Folkehelseinstituttet)

MSIS-tall viser ikke hele bildet

Daglige offisielle covid-19 tall publiseres på FHIs nettsider hver dag klokken 13.

FHI peker på at dette er de kvalitetssikrede tallene. De viser når prøven er tatt og ikke når tilfellet er meldt til FHI.

- Dette er den framstillingen som gir det riktigste bilde av utviklingen i smittesituasjonen, skriver FHI til Nettavisen.

- Data publisert på MSIS.no gir det totale antall tilfeller meldt, men ikke når prøven er tatt. Det betyr at flere av tilfellene meldt på mandag og tirsdag (kanskje til og med onsdag) har prøvedato i forrige uke.

Ifølge Folkehelseinstituttet tar det i gjennomsnitt normalt 1-2 døgn fra prøvesvaret foreligger til det blir registrert i MSIS- enkelte ganger kortere, noen ganger lengre, særlig hvis det kommer en helg imellom.

Folkehelseinstituttet bruker betegnelsen utbrudd om en økning av tilfeller som knyttes til samme hendelse eller samme miljø. Dette er til forskjell fra en generell oppblussing der økningen er mer generell i samfunnet.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Klokka 14 fredag er det pressekonferanse om koronasituasjonen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen vedtatt at Italia, San Marino, Vatikanstaten og Slovenia fra midnatt natt til lørdag 5. september blir røde og dermed karantenepliktige.

Nye reiseråd fra 5. september

Alle reisende fra disse landene og områdene som kommer til Norge fra og med midnatt natt til lørdag 5. september blir ilagt karantene.

Fra samme tidspunkt blir Kypros og regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige og regionen Sjælland i Danmark klassifisert som gule land. Det samme landet og de samme områdene unntas fra UDs reiseråd og reisende herfra vil ikke lenger omfattes av karanteneplikten.

