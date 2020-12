FHI ønske å redusere karantenetiden fra 10 dager

Mener dagens system har en rekke svakheter.

Tirsdag kom nyheten om at amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) ønsker å korte ned karantenetiden for nærkontakter fra 14 til 7 dager.

Tjenestemannen, som uttalte seg anonymt, sier endringene har vært diskutert en stund på bakgrunn av at forskere har undersøkt inkubasjonstiden til viruset, melder NTB.

Også i Norge ønsker man nå å redusere karantenetiden.

Kortere karantene, positiv test kan gi fritak

I sin siste risikorapport strør FHI hint om at det også i Norge vil komme reduksjoner fremover. De er både bekymret over at folk rett og slett ignorerer dagens regler, og at karantenetiden er unødvendig lang. I Norge er den som kjent 10 dager.

- Utfordringen er at de færreste nærkontakter (utenom husstandsmedlemmer) som settes i karantene, viser seg å være smittet. Til enhver tid er flere titusener nordmenn i karantene. Det kan stilles spørsmål om balanse mellom smitteverneffekt og tiltaksbyrde, melder FHI i sin rapport.

- Etterlevelsen av isolering og karantene kan bli dårligere som følge av tiltakstrøtthet og manglende trusselbilde, skriver FHI.

En mulig løsning er å øke fordelene av å teste seg:

- Videre kan testing benyttes for å klarere folk for arbeid eller annen aktivitet eller for å avkorte karantene.

De skriver i sin rapport at «generasjonstida» for viruset antas å være 4-5 dager, noe som betyr at det går 4-5 dager fra du blir smittet, til neste ledd blir smittet.

De ser for seg at karantenetiden kan settes ulikt avhengig av hvor nær man faktisk har vært den smittede:

- Oppfølgingen av nærkontakter bør, etter hvert som kunnskapen utvikles, kunne differensieres. Kanskje er det lite nytte av karantene for mer perifere nærkontakter, og kanskje kan en negativ test på et tidspunkt frita nærkontakten for videre karantene.

Konkrete anbefalinger

I sin rapport foreslår FHI endringer for både vanlig nærkontaktkarantene, og innreisekarantene.

Om smittesporing og karantene:

- Det trengs mer forskning om nytten av karantene for ulike typer nærkontakter og om testbaserte alternativer til karantene. Tid i karantene bør vurderes justert i tråd med oppdatert kunnskap, skriver FHI.

Det er denne oppdaterte kunnskapen USA bruker for å redusere karantentiden:

Innreisekarantene:

- Reglene for innreisekarantene må justeres med erfaring for om mulig å lette tiltaksbyrden uten å øke smittefaren.

