FHI-overlege rydder opp i korona-misforståelser: - Ja, barn kan dra på overnatting

- Men unngå serie-overnatting, advarer FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl.

OSLO (Nettavisen): Det hersker full forvirring rundt barn og koronasmitte.

Derfor har vi snakket med overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

- Hva er viktig å være klar over når det gjelder barn og smitte i koronapandemien?

- Barn kan smitte andre, så alle barn som får symptomer skal være hjemme. Samtidig ser vi at barn sjeldnere blir syke, og det er først når de får symptomer, at de er veldig smittsomme, sier hun - og legger til at:

- I totalpakken ser vi derfor at barn spiller en liten rolle i smittespredningen.

Les også: Høie: - Tror de første vaksinedosene kommer på nyåret

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke være for striks, men sier det er viktig at du som mamma og pappa passer på hvor mange venner poden din leker med. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Unngå serie-overnatting i klassen

- Hvilke regler gjelder for barn nå, kan de for eksempel dra på overnatting til en god venn?

- Ja, men vi anbefaler å begrense antall nærkontakter. Det er det viktigste for barn siden de ikke har så lett for å holde på en-meters-regelen. Derfor går vi etter et annet prinsipp: færrest mulig nærkontakter, sier FHI-legen.

Altså:

- Du kan gjerne overnatte hos noen få venner, men ikke serie-overnatting hos alle i klassen. Så prøv å begrense dette, sier Greve-Isdahl til alle rådville foreldre.

Les også: Line Vold: - Derfor bør ikke lærere bruke munnbind

- Naturlig lek er best

- Hvor mange er det snakk om, under fem venner?

- Jeg ville ikke sette en absolutt grense, for noen er det fire til fem, for andre én til to.

- Hvorfor er det ikke så viktig at barn overholder én-meters-regelen på skolen?

- Det skyldes kombinasjonen av at barn sjeldnere blir syke og at det først er de med symptomer som kan smitte - og at de ikke klarer å holde avstand. Derfor er det bedre at de får leke naturlig, innenfor sin «kohort», som er hele klassen sin, forklarer hun.

Venter på mer kunnskap

- Hvilke feiloppfatninger i media har dere sett behov for å rydde opp i?

- Det har vært noen misforståelser knyttet til hvor smittsomme barn kan være. Hva med barn uten symptomer? Vi vet ikke så mye om dem ennå, men vet fra Sverige at lærere der ikke har mer frafall enn andre yrkesgrupper, sier hun.

De siste månedene har vi ofte sett en alvorspreget helseminister Bent Høie (H), men på denne pressekonferansen skjer det noe: