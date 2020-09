FHI-sjef seks måneder etter: - Derfor er vi mer optimistiske nå

Du er kanskje møkkalei etter seks måneder med korona, men folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg vet råd.

KONGENS GATE (Nettavisen): Lørdag er det seks måneder siden Norge innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Torsdag ettermiddag gjorde statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg opp status.

Bakteppet var at smitten øker i Norge og at regjeringen kan måtte ty til mer drastiske tiltak - igjen.

- Mer optimistiske nå

Nettavisen snakket med Camilla Stoltenberg rett etterpå. Hun trodde aldri at pandemien skulle være over i løpet av sommeren:

- Nei, vi trodde ikke det. Vi så flere år frem i tid fordi vi raskt ble klar over at vi ville være avhengig av vaksiner for å kunne løse dette, sier hun til Nettavisen - og legger til:

- Strengt tatt er vi mer optimistiske nå når det gjelder tidsperspektivet enn vi var for seks måneder siden, sier Stoltenberg.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier vi er i en unik situasjon med så mange som vil vinne kappløpet om ny, effektiv vaksine mot korona-viruset som har herjet med oss i hele 2020. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Bedre utgangspunkt enn noensinne

- Kan du utdype det?

- Det er en vaksineutvikling nå som er mye raskere enn vaksineutviklingen noensinne har vært før, svarer FHI-direktøren - vel vitende om at det kan være ukjente skjær i sjøen.

- Vi er ikke sikre på at det vil lykkes så fort som vi håper, men det er i alle fall mange ulike vaksinekandidater som ligger i løypen frem til godkjenning sammenlignet med alle tidligere pandemier, svarer Stoltenberg optimistisk.

- Må være levbart

- FHI konstaterer at høye smitteutbrudd skyldes brudd på smittevernreglene. Samtidig skal vi ikke «mase» for mye på hverandre. Hvordan skal man forene det?

- Det gjelder å finne en balanse. Når mange bryter karantenereglene må vi se nærmere på hvordan det å være i karantene kan gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte, samtidig som det må være levbart, sier hun.

Guldvog: - Vi er i en bedre situasjon enn jeg håpet på

Nettavisen stilte også helsedirektør Bjørn Guldvog følgende spørsmål:

- På lørdag er det gått seks måneder siden Norge nærmest ble stengt ned. Trodde du vi skulle være der vi er i dag, for seks måneder siden?

- Nei, jeg trodde ikke det. Egentlig er vi i en bedre situasjon enn jeg håpet på, svarer Guldvog Nettavisen.

- Det er jeg veldig takknemlig for. Det skyldes en fantastisk innsats fra det norske folk og helsetjeneste og at smittevernreglene fungerer enda bedre enn jeg hadde forutsett. Så hvis vi bare følger de reglene fremover, så kan dette gå ganske bra!

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier dette har gått bedre enn han trodde for et halvt år siden. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Fullt trøkk på smittevern

Guldvog ser lyset i tunnelen:

- Resultatet vil være at vi kan unngå dødsfall, barna kan gå på skole og delta i aktiviteter og arbeidslivet kan fungere mer som normalt - men alt dette forutsetter trøkk på smittevernet.

