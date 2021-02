Folkehelseinstituttet (FHI) mener stengte skoler og rødt nivå har rammet utsatte grupper uforholdsmessig hardt.

I en ny vurdering av tiltakene på Østlandet tar FHI nå et kraftig oppgjør med beslutningen om å innføre heldigital undervisning eller rødt nivå i store regioner.

«Konsekvenser for skolestenging er store, særlig tatt i betraktning at det generelle tiltaksnivået allerede har vart i elleve måneder, og det strider mot barn og unges lovfestede rettigheter», skriver instituttet.

FHI påpeker også at regjeringen innførte tiltakene uten de forutgående vurderingene som instituttet anbefaler.

«Vi anbefaler at strategien for håndtering av nye virusvarianter ikke omfatter generelle, forskriftsfestede vedtak rettet mot barn og unge for større regioner. Vi må ta lærdom av nedstengingen våren 2020», skriver FHI i sin vurdering.

«Skadelige effekter av selv kortvarig nedstenging må ikke avfeies fordi de er kortvarige; stenging og heving av tiltaksnivå i skoler og barnehager må alltid være nødvendig og forholdsmessig, og det må gjøres lokale vurderinger i hver enkelt situasjon», heter det videre.

