FHI tror dødeligheten for korona er lavere enn hva forskningen nå viser

Men de kommer med en klar advarsel.

I et nytt notat har Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomgått tilgjengelig forskning på hvor dødelig korona-viruset faktisk er.

Deres konklusjon er at «viruset er for smittsomt til å bli stoppet, men også for dødelig til å bli ignorert». De mener derimot at dødelighetstallene (letalitet) som så langt er oppgitt trolig er for høye:

- Den endelig letalitet (CFR) for SARS-CoV-2, viruset som gir sykdommen Covid-19, vil sannsynligvis bli lavere enn estimatene så langt tilsier. I tidligere pandemier og epidemier, som H1N1 (2009) og SARS (2015), har letaliteten vært høyere under forløpet av utbruddet. For H1N1 bidro også faktorer som mottakeligheten i befolkningen, symptomatiske infeksjoner og variasjon i testing til forskjellige tall for letalitet, skriver FHI i sin rapport.

Smittsomhet og dødelighet for korona-pandemien (SARS-CoV-2) og en rekke andre kjente infeksjoner. Dødlighetstallene (infection fatality rate) varierer betydelig basert på alder og andre underliggende sykdommer. Foto: (FHI)

Ekstremt usikre tall

De skriver at kunnskapen man har om hvor farlig viruset er, foreløpig spriker voldsomt. Blant annet viser gjennomgangen at mellom 5 og 80 prosent av de som har testet positivt, ikke har hatt symptomer. Det er et enormt sprik.

Les også: Rapport: Overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

En av de største utfordringene er ganske enkelt at man ikke vet hvor mange som faktisk har blitt smittet. De viser til Island som har testet store deler av befolkningen, der hvordan man velger ut hvem som testes får veldig stor påvirkning på andel positive: Tallene spriker fra 0,6 til 13,3 prosent positive.

- Dette viser hvor avgjørende det er hvilken gruppe som blir testet for tallene som blir brukt for letalitet, skriver FHI.

Ifølge FHI viser de beste tallene de har så langt på at antatt dødelighet på covid-19 er under 0,5 prosent av de som blir smittet.

- Fra dagens ståsted har SARS-CoV-2 en høyere letalitet enn sesonginfluensa og noe høyere letalitet enn for H1N1 pandemien i 2009.

Alder stikker seg frem som det viktigste

Ifølge undersøkelsen er det en klar sammenheng mellom dødelighet og alder. Personer under 40 år har knapt risiko for død, mens dødeligheten stiger raskt ved passerte 70.

- Dødeligheten er høyest hos den eldre aldersgruppen, og som i tillegg oftere har flere underliggende sykdommer og tåler dårligere å få en SARS-CoV-2 infeksjon. Per april viser tall fra Nederland, Italia og New York at blant alle døde er andelen døde blant de under 65 år og uten underliggende sykdommer svært lav, henholdsvis 0,3 %. 0,7 % og 1,8 % av de døde.

Tre forskjellige estimater på dødelighet per aldersgruppe.

Ifølge tallene FHI har gjennomgått ser det ut til at dødeligheten har vist seg å være vesentlig lavere i Italia, enn i Kina.

Les også: UiT-forskere advarer mot at smittespredningen kan ha økt de siste ukene

Vet ikke hvor mottakelige barn er

Den nye undersøkelsen viser samtidig at det er usikkerhet rundt hvorvidt barn og unge er mindre mottakelige for sykdommen enn voksne.

- Studiene viser til svært få tilfeller av Covid-19 blant barn og unge. Det er en studie fra Kina som viser at barn blir smittet i like stor grad som vokse. Så det er foreløpig uklart om barn har en annen mottakelighet for sykdom enn voksne, og det advares mot å tro det fra de foreløpige dataene, skriver FHI.

Det man derimot vet er at det er svært få barn som har utviklet alvorlig sykdom.