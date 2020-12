Fersk risikorapport publisert av Folkehelseinstituttet.

I en fersk risikorapport peker Folkehelseinstituttet på at det vil være en vedvarende fare for at pandemien kommer ut av kontroll i første halvdel av 2021.



FHI skriver at Norge må regne med å leve med epidemien i mange måneder til.

– Men dersom risikogruppene blir beskyttet med vaksinasjon, kan sykdomsbyrden letne betydelig, skriver de.

