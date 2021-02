FHI vil vente opptil tre måneder mellom AstraZeneca-vaksinedoser

Det er gode grunner til å vente opptil tre måneder med å sette andre dose av vaksinen fra AstraZeneca, mener FHI. Effekten øker, og vaksinetempoet går opp.

I likhet med de to vaksinene som allerede er i bruk i Norge, skal også AstraZeneca-vaksinen gis i to doser.

For denne vaksinen kan det skje innenfor et intervall på fire til tolv uker, men Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke anbefale at dose to settes for raskt. Tilrådningen lyder på åtte til tolv uker.

– Dette gjør vi fordi dataene så langt antyder at et forlenget doseringsintervall øker effekten av vaksinen etter andre dose, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.



Første dose beskytter godt

Ifølge Bukholm ser det ut til at vaksinen gir en ganske god beskyttelse etter at første dose er gitt, og at den varer i tre måneder.

– Det betyr også at vi ikke vil finne grunn til å holde igjen doser for å sikre at vi har tilstrekkelig til å gi dose nummer to, sier han.

Når det gjelder de to vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna, er dette helt annerledes. Der er det viktig å gi dose to etter henholdsvis tre og fire uker.

Stor studie

Én enkelt dose med AstraZeneca-vaksinen gir 76 prosents beskyttelse i opptil 90 dager, viser en studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia , som var med å utvikle vaksinen. Etter andre dose øker beskyttelsen til 82 prosent.

17.000 mennesker i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil har inngått i studien, der noen fikk vaksine og andre ikke. Blant dem som fikk én dose av AstraZenecas vaksine, var det tre uker senere ingen som var innlagt på sykehus, mens det i kontrollgruppen var 15 innleggelser.

– Bremser smittespredning

Det vekker oppsikt at vaksinen også bidrar til å bremse smittespredning, ifølge studien. Én enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent.

Vaksinen har dermed «betydelig effekt» når det gjelder bremsing av smittespredning, konkluderer forskerne i en såkalt prepublikasjon i legetidsskriftet The Lancet.

Smitteverndirektøren hos FHI beskriver resultatene som viktige.



Hvorvidt funnet vil være med på å påvirke valg av den norske vaksinestrategien, kan han ikke si. I Norge mottar alle kommuner vaksine etter andel innbyggere i risikogruppe, men mange har krevd at områder med mye smitte må prioriteres. FHI har delvis begrunnet strategien med at man ikke vet om vaksinene hjelper mot smittespredning.

Smittebrems blant unge

Bukholm sier de gjør vurderinger fortløpende mellom jevn fordeling til hele landet eller skjevfordeling til en eller flere regioner.

– Men vi vil gjøre oppmerksom på at vi hele tiden har lagt inn i våre scenarioer og beregninger at vaksinene har en betydelig evne til å hemme smitte, sier han.

– Det er også viktig å merke seg at vaksinenes evne til å hemme smitte får størst effekt på spredning av sykdommen når vi vaksinerer de unge. Samtidig vil den største effekten på å hindre død og tapte leveår og sykehusinnleggelser være å vaksinere de eldste, fortsetter Bukholm.



Ikke til eldre

Diskusjonen fortsetter samtidig om hvor godt dokumentert AstraZeneca-vaksinen er. I Sveits har legemiddelverket besluttet at vaksinen ikke skal godkjennes før det foreligger mer data. Flere land vil ikke gi vaksinen til eldre mennesker fordi det hefter usikkerhet ved effekten.

Også i Norge vil FHI anbefale at den bare gis til personer som er yngre enn 65 år.

– Det legges til grunn i godkjenningen at vaksinen trolig har effekt også blant de eldre, men siden dette foreløpig ikke er godt dokumentert, vil vi velge å anbefale denne vaksinen til de under 65 år inntil eventuelle nye opplysninger foreligger, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

