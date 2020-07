FHI: Vurderer å åpne mer av Sverige for nordmenn

Nærmere 4000 nordmenn har hytte i svenske Värmland. Nå venter de på at Norge skal endre reiserådene på bakgrunn av lave smittetall.

OSLO (Nettavisen): Värmland län med byer og tettsteder som Arvika, Clarlottenberg, Karlstad, Munkfors og Torsby, er en av nordmenns svenske favoritter, og etter Västra Götaland den regionen med flest norske hytteeiere - 3976, ifølge de siste tallene fra det svenske statistikkbyrået SCB.

Varsler endringer innen 24. juli

Nå sier Folkehelseinstituttet at de vil vurdere å føye Värmland til den grønne lista over regioner i Sverige som kan åpnes for ferie- og fritidsreiser. Endringen kan komme fredag 24. juli - eller før.

Lavere smittetall enn Skåne og Kronoberg

Bakgrunnen er at Värmland synes å ha god kontroll på smittespredningen, noe blant andre det europeiske smittevernbyrået ECDC påpekte i sin covid-19-rapport 15. juli og som det også fremgår av ukerapporten fra svenske Folkhälsomyndigheten.

Her viser tallene 7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 28, noe som plasserer Värmland på linje med Blekinge og under Skåne (9) og Kronoberg (9), regioner som allerede er plassert på grønn liste.

LYS GUL FOR LITE SMITTE: Situasjonsrapporten fra det europeiske smittevernbyrået ECDC for uke 27 og 28 viser at Värmland er en av regionene i Sverige med lav smittespredning nå (lys gul), i likhet med blant annet Blekinge, Skåne og Kronoberg som allerede er plassert på grønn liste på Norges reiseråd. Fargen på kartet viser hvor smittetrykket er størst (mørk farge) i Europa basert på tall for rapporterte smittetilfeller per 100.000 innbygere. Foto: (ECDC)

- Veldig positiv utvikling

- Vi gjør løpende vurderinger, og oversikten over hvilke områder som er unntatt karanteneplikten oppdateres minst hver 14. dag. Forrige oppdatering skjedde fredag 10. juli, det betyr at neste vil skje senest fredag 24. juli. Det gjelder også for Sverige/ Värmland. Vi ser at flere regioner i Sverige har synkende smittetall, og det er en veldig positiv utvikling, sier Siri Feruglio, overlege ved Avdeling for smittevern og beredskap, ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Nettavisen.

Kriteriene FHI legger til grunn beskriver hun slik:

- Krav om innreisekarantene gjelder ikke for reisende som er bosatt i land i EU/EØS/Schengen-området med færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå) og færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

POSITIV UTVIKLING: - Vi ser at flere regioner i Sverige har synkende smittetall, og det er en veldig positiv utvikling, sier Siri Feruglio, overlege ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Foto: Faksimile (Regjeringen)

Feruglio sier vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner.

- Per nå gjelder dette kun for nordiske land, understreker hun.

Tre regioner sør i Sverige ble denne uken åpnet for nordmenn som vil på ferie- og fritidsreiser, nemlig Blekinge, Kronoberg og Skåne.

77.000 smittetilfeller siden utbruddet

De siste koronatallene fra Sverige viser fredag viser 77.281 bekreftede smittetilfeller så langt, opp 152 siden torsdag. Antallet koronarelaterte dødsfall er nå 5619, en økning på 26 siste døgn, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. Antallet svensker som har hatt behov for intensiv behandling på sykehus gjennom koronautbruddet teller nå 2490. Fredag var det 62 pasienter som fikk intensivbehandling på svenske sykehus, melder Aftonbladet.