Fikk 20.000 i koronabot, men nekter å betale

En mann i 50-årene må i retten etter at han nekter å betale en koronabot på 20.000 kroner.

Det var i mai i år at mannen dro på to forskjellige puber i Fredrikstad sentrum, til tross for at han var ilagt en karantene etter en tur til Sverige.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte tiltalen.

Etter pub-besøket skal mannen ifølge tiltalen ha tatt rutebuss hjem. For dette er mannen tiltalt for å ha «forsettlig eller grovt uaktsomt» overtrådt bestemmelsen om at personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst.

Dette var bare fire dager etter at han kom tilbake fra utlandet.

Saken er nå berammet i tingretten, ettersom mannen ikke har vedtatt forelegget.

Hvis boten ikke betales/inndrives er straffen 15 dager i fengsel.