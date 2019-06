Fikk dødstrusler etter å ha skutt sjelden sjiraff: - Den smakte fantastisk

Den kvinnelige storjegeren Tess Talley bryter stillheten, ett år etter at hun ble utsatt for voldsom netthets.

For rundt ett år siden gikk sosiale medier helt amok i store deler av verden, med hatefulle angrep mot den 38 år gamle storviltjegeren Tess Tally.

Amerikaneren hadde lagt ut et bilde på Facebook hvor hun stolt poserte foran en død sjiraff hun nettopp hadde skutt i Sør-Afrika. I tillegg til hatefulle kommentarer var det også flere dødstrusler rettet mot jegeren.

- Jeg håper du dør en forferdelig blodig død, skrev blant annet en person.

- Jeg håper Tess Talley dør på verst tenkelig måte, supplerte en annen.

Ekstra Bladet, Huffington Post og CBS Evening News har blant annet omtalt saken.

Les Nettavisens dekning av saken i juli 2018: Kjendiser raser mot amerikansk sjiraffjeger

- Den smakte fantastisk

Men nå forteller Talley til den amerikanske tv-stasjonen CBS at hun på ingen måte angrer på at hun skjøt den sjeldne sjiraffen i Sør-Afrika.

Hun innrømmer også at hun etter å ha drept sjiraffen, som står som «sårbar» på IUCNs rødliste over utrydningstruede arter, var med på å spise dyret.

- Den smakte fantastisk, sier hun ifølge CBS.

STOLT: Tess Talley forteller at hun er stolt over å være jeger og at hun klarte å skyte sjiraffen for ett år siden. Foto: Privat / Facebook

På intervjuet med samme kanal, hvor hun blant annet viser fram et våpen-etui laget av skinnet på sjiraffen hun skjøt, forsvarte også Talley sin store kjærlighet for jakt.

- Dyrene er satt ut så vi kan høste dem. Vi spiser dem også, sier hun.

Etter turen til Sør-Afrika forteller storjegeren at hun også har fått laget flere putetrekk av sjiraffskinnet, som «alle elsker», ifølge Talley.

- Stolt av å være jeger

- Jeg er stolt av å være jeger, jeg er stolt av å kunne jakte, og jeg er stolt av at jeg har skutt sjiraff, sier hun mot avslutningen av intervjuet.

Det er mindre enn 10.000 sjiraffer igjen på det afrikanske kontinentet. Derfor ble også dyrevenner verden over sjokkert over bildene Talley publiserte for ett år siden.

Iris Ho, som holder øye med såkalte «trofébilder» gjennom organisasjonen «Human Society International», var dypt rystet over saken da den kom fram i dagens lys.

- Det er sjokkerende at noen kan glede seg såpass mye over å drepe et så vakkert og yndig dyr som sjiraffen, sa hun ifølge Ekstra Bladet.

Delte meninger

Da Nettavisen omtalte saken for første gang i juli 2018, var daglig leder for den største aktøren i Norge som tilbyr jaktreiser til Afrika sjokkert over hetsen Talley fikk over nett.

- Dette er helt tragisk. Alle steder der det er troféjakt, er det mye dyr. Det er fordi dyrene der blir tatt vare på. Hvis du skyter en gammel sjiraff som likevel snart skal dø, går det penger tilbake til lokalsamfunnet og bevaring av alle de unge sjiraffene. Så det hun egentlig gjør, er viltbevaring, sa daglig leder i Mylla Jakt og Fiskereiser, Vegard Eriksen, til Nettavisen.

Nestleder i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, fortalte at de kun støtter troféjakt i de områdene hvor det faktisk fører med seg fordeler for dyrebestanden.

- WWF støtter kun troféjakt i områder hvor det beviselig fører til fordeler for både de ville dyrebestandene og lokalbefolkningen, og hvor forvaltningen skjer på en forsvarlig måte innenfor et helhetlig naturvernprogram, som for eksempel i Namibia. WWF er mot enhver form for jakt som truer bestander eller leveområdene deres, og mener vi at troféjakt må vurderes fra tilfelle til tilfelle. WWF støtter ikke troféjakt hvis den ikke fører til både naturvernresultater og fordeler for lokalbefolkningen, sa Andaur i en uttalelse til Nettavisen.

Sjiraffjakt er lovlig i Sør-Afrika så lenge det er arrangert av en autorisert storviltjaktarrangør, men det er reist kritiske spørsmål rundt tematikken. Bestanden med sjiraffer har blant annet sunket med 40 prosent de siste 30 årene.