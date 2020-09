Fikk døde hjortedyr dumpet i egen container: - Motbydelig

- Jeg synes det er motbydelig at folk kan være så jævelig frekke, sier mannen som oppdaget det groteske synet.

Industribedriften Norwest Marine Service har søndag postet et bilde på Facebook i håp om å oppklare et makabert mysterium.

Det som kan virke som fem-seks døde rådyr har nemlig blitt dumpet i en container på eiendommen til selskapet på Husøy i Avaldsnes.

«Har opplevd mye dumping av søppel her ute, men dette er det verste så langt», er bildeteksten på innlegget som så langt har blitt delt 80 ganger på under en time.

Merket lukta

- Jeg var en tur på industriområdet i går (lørdag, journ.anm) og kjente det lukta fælt fra containeren vi har stående der. Da jeg tittet oppi, fant jeg de fem-seks dyra. De lå slik jeg tok bilde av dem, sier daglig leder i Norwest Marine Service til Nettavisen.

Han sier han er vant til at folk dumper søppel og avfall i containeren på nattestid og i helgene. Tidligere har han til og med funnet en død hjort, men aldri har det det vært verre enn dette.

- Jeg synes det er motbydelig at folk kan være så jævelig frekke at de tar seg til rette slik. Dette er et privat industriområde, men det ser ikke ut til at folk bryr seg om det.

I kommentarfeltet på Facebook-bildet har flere reagert med sinne og avsky over de døde dyrene.

«Hva pokker er galt med folk???», skriver blant annet en bruker.

Foto: Privat

Venter på avklaring

Da Nettavisen tar kontakt med selskapets daglige leder, har bildet kun ligget ute i en snau halvtime på Facebook. Dermed har det ikke rukket å komme inn noen tips om hva som kan ha skjedd enda.

- Nei, jeg venter fortsatt på å se om det kan dukke opp noen tips. Jeg vet ikke om jeg kommer til å anmelde, jeg har ikke rukket å tenke så langt enda, sier han.

Noe må derimot gjøres snarlig, hvis ikke blir luktproblemene bare verre.

- Det må egentlig fjernes så fort som mulig så det ikke råtner. Vi får bare se om det dukker opp noe, legger den daglige lederen til.

