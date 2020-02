Fikk nei til gratis parkering på Oslos nye legevakt

Forslaget om gratis parkering på nye Oslo storbylegevakt møtte en kald skulder i Oslo bystyre onsdag.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): - Bil er den naturlige måten å komme seg til legevakten på. Kommer du til legevakta med skader eller med et sykt barn, bør du slippe å bekymre deg for parkeringsavgifter, mener bystyremedlem Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Han er skuffet over at bystyret onsdag ikke kunne slutte opp om forslaget om gratis parkering på nye Oslo storbylegevakt.

Les også: 1. mars blir det enda dyrere å parkere i Oslo - elbiler må også begynne å betale

Milliardutbygging

Oslo bystyre gikk sent onsdag kveld enstemmig inn for utbygging og finansiering av Oslo storbylegevakt på Aker sykehus i Trondheimsveien med en kostnadsramme på tre milliarder kroner, men det var uenighet om hvorvidt Oslo kommune kan og bør legge til rette for at parkeringsplassene på den nye legevakta helt eller delvis bør være gratis.

Les også Vedtok utbygging av Oslo storbylegevakt

Ap: Direkte effekt på bykassa

- Det bygges et parkeringshus med 134 parkeringsplasser. Byggingen av besøksparkeringen blir finansiert av kommunen, og vi har tatt på oss denne forpliktelsen fordi vi forutsetter å få inntekt for byggekostnadene. Med rene ord, besøksparkeringen blir ikke gratis, og dersom man gjør den gratis, har det direkte effekt på bykassa, advarte byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), i debatten.

SKUFFET: Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB) fremmet forslaget om gratis parkering for de som skal oppsøke det som blir Oslos storbylegevakt. Forslaget ble stemt ned i bystyret. Foto: Faksimile (Oslo kommune)

- Burde ha råd

- Kommer du for eksempel til legevakta med et sykt barn, er det ofte med bil, og da er det greit å slippe bekymringen for om det havner en lapp på ruta. Dette burde Oslo kommune ha råd til, og jeg reagerer når det i bystyret hevdes at kommunen trenger disse pengene til andre ting, sier Revil til Nettavisen.

Revil viser til erfaringene fra dagens legevakt i Oslo sentrum. Han sier han frykter at parkeringen på Oslo storbylegevakt overlates til et parkeringsselskap og at prisene blir skrudd opp.

- Selv om man vil begrense bilbruken i Oslo, burde man i denne saken se bort fra ideologiske skillelinjer og tenke på innbyggernes beste, sier Revil.

Flere p-forslag ble nedstemt

Forslaget fra FNB var at det etableres gratis parkeringsplasser, men kun FNB støttet dette.

Falt gjorde også et fellesforslag fra Rødt og Frp om å sikre et tilstrekkelig antall gratis korttidsplasser på storbylegevakten. Kun FNB, Frp og Rødt støttet dette.

Til slutt falt et forslag fra Sp om å sikre et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for kjøretøyer med HC-skilt på storbylegevakten.

Det er Oslo universitetssykehus og Helseetaten som blir leietakere når Oslo storbylegevakt står ferdig. Leietakerne skal ifølge Dagens Medisin betale en leiesum som ikke skal overstige 1,6 milliarder kroner.

Bygger også p-hus

Forprosjekt, utarbeidet av Omsorgsbygg Oslo KF, omfatter ny legevakt, et parkeringshus og omlegging av veier på tomt ved Aker sykehus.

Kostnadsrammen for Oslo storbylegevakt er fastsatt til 3,1 milliarder kroner inkludert MVA, der Oslo kommunes andel utgjør 1,3 milliarder kroner og Oslo universitetssykehus HFs andel utgjør 1,7 milliarder kroner.

NYHETSSTUDIO: Alt om bystyremøtet 26. februar