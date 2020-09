Fikk skryt for koronahåndteringen - nå stiger smittetallene dramatisk

FHI anbefaler at landet blir rødt. To franske turister får skylden.

Island har lenge klart seg relativt bra under koronakrisen. Landet har 10 døde, og totalt 2.377 smittetilfeller. I en artikkel fra 1. juni gikk magasinet The New Yorker for tittelen «Hvordan Island vant over koronaviruset», og ingressen «Landet flatet ikke bare ut kurven, de så godt som eliminerte den.»

28. juli skrev to norske professorer innlegget «Kan vi lære av Islands covid-19-håndtering?» i Aftenposten, der de hyllet at landet hadde innført obligatorisk testing for alle tilreisende og hjemkommende.

Økning i smitte

Nå er smitten på vei opp igjen. Søndag registrerte landet 77 nye smittetilfeller, som er det høyeste siden 3. april, ifølge WHO sine tall.

STIGER: Island har fått et nytt smitteutbrudd, og nå anbefaler FHI at landet blir rødt. Foto: Skjermdump (WHO)

Ifølge det islandske magasinet The Reykjavik Grapevine er det to franske turister som besøkte landet i midten av august som er kilden til store deler av utbruddet. De testet positivt for viruset og ble ilagt en karantene. De skal ikke ha overholdt denne.

Landets pandemiregelverk skisserer at alle som bryter isolasjons- eller karanteneregler kan bli ilagt bøter på mellom 150.000 og 500.000 islandske kroner - mellom 10.000 og 35.000 norske kroner.

Sjefsepidemiolog Thorolfur Gudnason sier ifølge avisen Visir at alle virusinfeksjonene de siste dagene kan spores til to skjenkesteder i Reykjavik sentrum. De aller fleste tilfeller som har oppstått er av samme variant av viruset som de to franske turistene ble diagnostisert med i august.

– Dette franske viruset, som vi kanskje kan kalle det, er litt overveldende nå, sa Gudnason på en presssekonferanse mandag denne uken.

Om turistene er han ordknapp:

– Jeg har informasjon om at det var vanskelig å få dem til å følge instruksjonene de fikk. Jeg kan virkelig ikke si mer, sier han ifølge Visir.

INSIDENS: Den siste uken har smittetallene gått kraftig oppover i Island. Foto: Covid.is

Barene i Reykjavik ble åpnet opp igjen 31. mai, men ble stengt igjen fredag i forrige uke som følge av det nye smitteutbruddet, melder Morgunbladid.

Rødt

Nå anbefaler FHI at landet blir rødt.

Ifølge instituttet har landet hatt stigende smittetall og ligger nå langt over grensen på 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere (14 dagers insidens) siste to uker, med 64,5 smittede per 100 000 innbyggere.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir fikk blant annet skryt for å tidlig ha tilbudt alle landets innbyggere gratis koronatest.

I tillegg til Island anbefaler FHI at følgende land og regioner blir røde: Litauen (23,7), Västerbotten (23,9), Päijänne-Tavastland (22,9), Mellersta Finland (26,9).

Det er regjeringen som i løpet av uken beslutter hva slags innreisekarantene som skal gjelde for hvilke land og regioner. Endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 26. september.