Fikk sleng på bilen og kjørte i tunnelveggen på E18 i Vestfold

En bilfører og passasjerene hadde hell i uhell og slapp fra E18-ulykken kun med mindre skader.

Rett før klokka 08 melder Sørøst politidistrikt at bilen er tauet bort, veien ryddet og åpen for normal ferdsel etter ulykken i Rødbøltunnelen sør for Ringdalkrysset i Larvik på E18 sørgående i Vestfold.

- Personene i bilen tilsett av ambulansepersonell, kun mindre skader. Fører fikk sleng på bilen rett før tunnelen da han kom ut i slapset, meldte politiet på Twitter.

Avisa Østlands-Posten skriver at føreren av bilen trolig har vært uoppmerksom og kjørt inn i en snøkant.

- Føreren har trolig holdt på med å stille inn radioen i bilen, og mistet kontrollen over bilen, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til avisa.

Bilen traff først en snøkant og så tunnelveggen.

Tirsdag morgen melder Vegtrafikksentralen vest at fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på grunn av uvær og at veien ikke blir åpnet i dag.

På fylkesvei 92 ved Ortnevik i Høyanger, Sogn og Fjordane er veien tirsdag morgen stengt på grunn av inspeksjon og opprydding etter steinras, melder Vegtrafikksentralen vest.

