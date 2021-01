Fikk sneket inn klausul om UFO-er før Trump signerte krise-pakken

Da Trump signerte budsjettforslaget, startet nedtellingen for å frigi hemmelige UFO-informasjon.

Opp i all elendigheten som for tiden rammer USA - pandemi, Kongress-storming, dyp splittelse og riksrettssak for å nevne noe - dukker det også opp kuriøse detaljer fra budsjettpakken som president Donald Trump signerte på tampen av året.

Den 27. desember signerte president Donald Trump en korona-krisepakke på 900 milliarder dollar og en tilhørende budsjettpakke på 1.400 milliarder dollar. Etter at Trump signerte budsjettforslaget, begynte det å versere rykter på ymse nettsteder at det var innbakt en egen UFO-klausul i budsjettforslaget.

Bekreftet UFO-anmodning

Faktasjekkerne i Snopes fikk imidlertid bekreftet fra kontoret til USAs nasjonale etterretningsdirektør at budsjettforslaget inneholder et krav om at amerikanske myndigheter er pliktig til å frigi en rapport om hemmelig informasjon om såkalte UFO-er innen en gitt tidsfrist.

Selve signeringen av budsjettforslaget utløste dermed en nedtelling på 180 dager hvor USAs nasjonale etterretningsdirektør og landets forsvarsminister er pliktig å overlevere en detaljert rapport til Senatet om hva som er kjent om UFO-observasjoner, samt en analyse om hvorvidt UFO-er utgjør en trussel mot nasjonens sikkerhet, og om disse fenomenene har en kobling til fiendtlige stater.

Den uvanlige anmodningen er innbakt i en seksjon av lovforslaget Intelligence Authorization Act for regnskapsåret 2021, som var den del av dem massive budsjettpakken, melder CNN.

Rapporten må inneholde detaljerte analyser av UFO-observasjoner og etterretning som er innsamlet av den amerikanske marinens etterretningskontor (Office of Naval Intelligence), FBI og Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAP). Sistnevnte er et byrå som Pentagon opprettet i fjor sommer med den hensikt å granske UFO-observasjoner, eller uidentifiserte luftfenomen (unidentified aerial phenomena) som amerikanske myndigheter omtaler det som.

Senatets etterretningskomité krever at rapporten skal være tilgjengelig for offentligheten, men at deler av den kan være hemmeligstemplet.

«Kongressmedlemmer og tjenestepersoner i Pentagon har lenge vært bekymret for observasjonen av uidentifiserte luftfartøy som har fløyet over amerikanske militærbaser. Senatets etterretningskomité vedtok i juni i fjor om å få Pentagon og etterretningsmiljøet til å gi en offentlig analyse av sammenstøtene,» skriver CNN.

Offentliggjorde 3 UFO-videoer

I april i fjor offentliggjorde Pentagon tre videosnutter som viser uidentifiserte objekter i luftrommet hvor amerikanske jagerpiloter hadde øvelse.

Hendelsene (den ene skjedde i 2005 og de to andre i 2015) ble fanget opp på infrarødt kamera og viser tilsynelatende uidentifiserte flygende objekter som beveger seg i høy hastighet i luftrommet. To av videoene inneholder lyden av amerikanske jagerpiloter som er i ekstase over hvor raskt objektene beveger seg.

- Fortjener å bli informert

Den pensjonerte senatslederen Harry Reid (demokrat) har tidligere vært en stor pådriver til å granske og utforske denne typen fenomener.

- Jeg er glad for at Pentagon endelig offentliggjør bildematerialet, men det er bare toppen av isfjellet når det kommer til forskning og materiale som er tilgjengelig. USA er nødt til å ta et seriøst og vitenskapelig blikk på dette og hvilken potensiell betydning det har for den nasjonale sikkerheten. Det amerikanske folket fortjener å bli informert, skrev Reid i en Twitter-melding da videoene ble offentliggjort.

En annen senator, Marco Rubio (republikaner), har også vært opptatt av fenomenet. Rubio, som leder etterretningskomiteen, antydet i sommer at amerikanske lovgivere er mer bekymret for at fenomenet skyldes teknologiske framskritt hos amerikanske rivaler enn at det skal være av utenomjordisk karakter.

- For å være helt ærlig, hvis det er noe som kommer utenfra denne planeten, kan det faktisk være bedre enn at det er et teknologisk sprang hos kineserne, russerne eller noen andre motstandere, sa Rubio i et TV-intervju.

CIA friga tusenvis av UFO-dokumenter

Denne uken offentliggjorde CIA tusenvis av UFO-dokumenter. Dette skal ifølge CIA være alt av UFO-materiale etterretningstjenesten har samlet inn gjennom årenes løp, ifølge The Guardian.

Dokumentene, som består av til sammen 2700 sider, er gjort tilgjengelig på et det digitale arkivet Black Vault. Arkivene inneholder deriblant angivelige observasjoner av mystiske eksplosjoner i en russisk by, og en observasjon av et flygende objekt i nærheten av aserbajdsjanske hovedstaden Baku, skriver The Guardian.

Presidenten selv har tidligere uttalt at han ikke har noe særlig tiltro til at de uforklarlige luftfenomenene er av utenomjordisk opprinnelse, skriver The New York Magazine.

