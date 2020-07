Fikk sparken etter dette raserianfallet

Smittetallene i USA har eksplodert, og nå har denne Florida-mannen fått erfare hvor galt det kan gå når man ikke går med maske.

Det er en eksplosiv smittebølge flere steder i USA og Florida er en av de hardest rammede statene akkurat nå.

Tidligere denne måneden ble over 10.000 personer smittet av koronaviruset på én dag i Florida, og godt over 220.000 personer er smittet totalt, mens nærmere 9000 er døde.

- Jeg føler meg truet!

Nå har en mann i Florida som besøkte en Costco-butikk uten å ha på seg maske, fått sparken fra jobben sin etter at en video av ham gikk viralt, melder NBC News.

I Costco-butikker i USA er det påbudt å gå med maske, og mannen klikket fullstendig på en kvinnelig kunde i butikken som ba han ta på seg en maske.

Nå har Florida-mannen fått sparken fra jobben sin etter at videoen gikk viralt.

På videoen kan man først høre kvinnen si at jeg står seks fot bort fra deg, hvorpå mannen så sier.

- Du trakasserer meg og min familie. Jeg føler meg truet!

Så sier kvinnen:

- Nå kommer du for nær meg.

Da svarer mannen tilbake:

- Trekk deg tilbake! Bare prøv å true meg igjen!

Deretter snur mannen seg rundt og går bort, før han igjen snur seg og kommer mot kvinnen som filmer det hele med sin mobiltelefon.

- Trekk deg for helvete tilbake! Og fjern den forbanna telefonen, roper mannen.

- Jobber ikke lenger på vårt byrå

Etter at videoen gikk viralt, har mannens arbeidsgiver gått ut med en pressemelding der de opplyser at han har fått sparken.

- Han representerer på ingen måte våre verdier og jobber ikke lenger på vårt byrå. Vi jobber med en uttalelse som vil komme om kort tid, Gå med maske , skriver administrerende direktør i mannens firma, Charley Todd, på Twitter.

På Costco krever man at både de ansatte og kundene hele tiden går med maske når man er i butikken. På sosiale medier florerer av lignende videoer med folk som protesterer mot maskebruk. I mai i år fikk en Costco-ansatt også hyllest for hvordan han håndterte en annen kunde som ikke ville gå med maske.

Se video av hendelsen her:

Over 3 millioner smittede - 132.195 døde

Ifølge NTB er det det siste døgnet registrert 55.000 nye tilfeller av koronasmittede personer i USA. Dermed er det ifølge Johns Hopkins registrert totalt 3.046.351 smittede i landet.

Det siste døgnet var det også 833 nye dødsfall som følge av korona, noe som bringer totaltallet opp til 132.195, skriver NTB.

