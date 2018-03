Filippinene ber opprørere legge ned våpnene

Den filippinske regjeringen sier den ikke vil gjenoppta fredssamtaler med opprørere før disse stanser angrep mot sivilbefolkningen og sikkerhetsstyrker.

– De kommunistiske opprørerne må stoppe fiendtligheter mot uskyldige sivile og sikkerhetsstyrker. Stanse deres utpressingstaktikker, vold og hensynsløse drap. Legge ned våpnene, følge loven og begynne å leve normale liv igjen, sier presidenten Rodrigo Dutertes talsperson, Harry Roque.

Over 60 medlemmer av nasjonalforsamlingen har oversendt Duterte en resolusjon der de ber ham om å gjenoppta fredsforhandlingene med opprørerne i landets kommunistparti CPP. Forhandlingene stanset i november.

Roque sier Duterte er innstilt på fred, men at opprørerne ødelegger for freden med dobbeltspill og forræderi.

Regjeringen vil vurdere å gjenoppta samtalene dersom opprørerne viser «genuin oppriktighet», ifølge Roque.

Duterte har bedt en domstol i Manila om å erklære CPP for en terroristorganisasjon, og justisdepartementet i landet vil erklære 600 personer, inkludert en FN-ansatt, tidligere katolske prester og lovgivere for terrorister, for deres angivelige bånd til kommunistiske opprørsgrupper.

(©NTB)

Mest sett siste uken