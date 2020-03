Filippinene erklærer «lockdown» - norske turister flykter landet

Leste om nyheten klokken 17.00 fredag. En halvtime senere var samtlige flybilletter utsolgt.

Flere nordmenn flykter fra Filippinene etter at det på svært kort varsel ble meldt om at landet stenger grensene sine og stopper alle flyvninger.

Informasjonen er jevnt over elendig fra alle hold, mener norske Ylva Thorsrud, som er på ferie i landet. Hun har sendt en mail til Utenriksdepartementet (UD) der hun blant annet skriver:

«Hei

Jeg er i El Nido og prøvd å få fly til fastlandet siden nyheten om at presidenten stengte Palawan 15/3 kom 13/3. Alle fly utsolgt og båter stengt. Vi er flere nordmenn som prøver å komme fra El Nido og Puerta princessa.

Har dere noe hjelp til hvordan vi skal komme oss ut?»

Palawan er et populært reisemål for turister. For å komme seg tilbake til Europa og Norge er det vanlig å dra fra en av flyplassene El Nido eller Puerto Princesa, via den filippinske hovedstaden Manila og inn til fastlandet.

Ifølge Thorsrud er alt av fly og båter til Manila enten utsolgt eller stengt.

I svaret fra UD står det:

«Hei,

Takk for henvendelsen.

Vi har dessverre ikke noen hjelp til hvordan dere skal komme dere ut, dette er lokale restriksjoner som Norge ikke har innvirkning på. Legger ved lenke til generell informasjon».

UD: Utenriksdepartementet kunne ikke hjelpe Ylva.

Full «lockdown»

Det hele startet fredag ettermiddag (13. mars) da ble det offentliggjort at alle innenlandsreiser i Filippinene blir stanset mellom 15. mars og 14. april. For norske turister som befinner seg i landet er dette svært alvorlige nyheter, og innebærer i verste fall at nordmennene ikke kan forlate øyen de befant seg på i helgen, eller Filippinene i seg selv.

Thorsrud leste om nyheten klokken 17.00 fredag. En halvtime senere var samtlige flybilletter utsolgt.

– Alle tror vi er fanget her til 14. april, ettersom alt er utsolgt, forteller hun til Nettavisen søndag ettermiddag.

Lørdag snublet hun tilfeldigvis over en lapp på en butikk som sa at selskapet Airswift gjennomførte flyvninger mellom de filippinske øyene helt frem til 20. mars.

Ifølge Thorsrud er det fryktelig mange rykter som spres i forbindelse med kanselleringer, hvilke fly som går osv. Hun beskriver situasjonen som uvirkelig:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si ... Jeg hadde ikke sett for meg at jeg ikke skulle klare å komme meg hjem til Norge.

Fikk billetter

Emma Heng Walaunet og hennes venninne, Lene Kvame, befinner seg i likhet med Thorsrud også på øyen Palawan. Heller ikke de har fått hjelp fra norske myndigheter:

– Vi kom til en plass på Lio Beach der alle skulle dra for å kjøpe flybilletter. Der måtte vi vente fra klokken 10 om morgenen til klokken 18 om kvelden. Selv da var vi fortsatt sikkert nummer 90 i køen, forteller hun til Nettavisen.

Deretter skal venninnene ha fått beskjed fra en ansatt på hostellet de bor på om å dra til flyplassen for å få billett.

– Der ordnet det seg med en gang, sier Walaunet, som forteller at hun fikk hjelp fra reiseselskapet Kilroy som hun booket gjennom.

Manila stengt?

Utover det har informasjonen fra både norske og filippinske myndigheter vært elendig, mener hun:

– Det har jo vært veldig dårlig informasjon her. Alt vi har fått vite har vi fått høre fra hostellet. Det er ingen informasjon fra nyhetene, mens flyselskapene bare sier forskjellige ting. Den norske ambassaden har vært stengt hele helgen.

Thorsrud, som etter hvert møtte Walaunet og Kvame på flyplassen, fikk søndag selv ordnet billett til den internasjonale flyplassen Clark i nærheten av Manila mandag. Selv om ting begynner å se lysere ut er man likevel ikke helt i mål enda:

– Det går rykter om at det ikke går fly ut fra Manila. Mange av ryktene så langt har vist seg å stemme, så vi får se hvordan det går, sier Thorsrud til Nettavisen.

At all flytrafikk stenges både ut og inn av Manila mandag er også et rykte som sirkulerer på flere Facebook-grupper for nordmenn i Asia.

Nettavisen har også pratet med flere nordmenn i Asia som ikke ønsker å stå frem med fullt navn, men som bekrefter at avganger fra Manila kanselleres, som reagerer på hvor fort alt skjer og som er bekymret for situasjonen i landet, og for lokalbefolkningen.

Bistand fra UD

Da Nettavisen tar kontakt med UD søndag blir også vi tilsendt den samme lenken som Thorsrud mottok.

Her står det blant annet:

«Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.»

Under punktet «Vil norske myndigheter hjelpe nordmenn hjem?» står det:

«Det er dialog mellom norske myndigheter og flyselskapene for å sikre at nødvendige flyvninger opprettholdes, så langt som praktisk mulig. Slik at norske borgere – og utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge – kan komme seg trygt hjem.

Folk som er på reise og har behov for å reise hjem til Norge, må umiddelbart ta kontakt med sitt reiseselskap eller flyselskap for å finne praktiske løsninger for hjemreisen. De gjør alt de kan for å få folk hjem.»