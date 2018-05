Filippinsk høyesterettsdommer avsatt etter kritikk av Duterte

Den filippinske høyesterettsdommeren Maria Lourdes Sereno, en skarp kritiker av president Rodrigo Duterte, er avsatt etter å ha blitt stilt for riksrett.

Åtte av de fjorten øvrige høyesterettsdommerne stemte i disfavør Sereno.

– Sereno er herved funnet diskvalifisert til å utøve yrket som leder for landets Høyesterett, heter det i dommen, ifølge talsperson for Høyesterett Theodore Te.

Beslutningen om å stille Sereno for riksrett, er at hun ikke skal ha redegjort tilfredsstillende for økonomien sin. Aktivistgrupper i landet mener imidlertid det hele handler om hennes kritiske holdning til president Duterte. Flere hundre demonstrerte utenfor rettsbygningen mens dommen ble avsagt fredag.

Sereno er den første kvinnen som har ledet landets høyesterettsdomstol.

(©NTB)

