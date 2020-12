Fillerister Trump-sekretær: - Hva er dette, åttende klasse?

- Går dere alle i åttende klasse?

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany får hard medfart etter at hun på onsdag forsvarte alle festene som foregår i Det hvite hus for tiden.

- Hvis du kan plyndre virksomheter, brenne ned bygninger, delta i en protester, så kan kan du også gå på en julefest, sa hun på pressebriefen.

25 fester med mer enn 50 personer

Ifølge Huffington Post skal det arrangeres rundt 25 fester inn i Det hvite hus i desember, og på samtlige fester skal det være mer enn 50 gjester.

Washington Post har tidligere skrevet at en del av deltakerne vil bli testet på forhånd, men i invitasjonen står det ikke spesifikt noen advarsler om koronaviruset.

Nettavisen omtalte en av disse festene tidligere denne uken, da en republikansk kvinne filmet president Donald Trump under en tale der han vurderte å stille som kandidat i presidentvalget i 2024. På videoen kunne man se at flere av de ansatte gikk med maske, mens mange av gjestene ikke gjorde det.

- Setter Det hvite hus et godt eksempel?

Uttalelsen fra president Trumps pressesekretær kom etter at hun på onsdag ble stilt følgende spørsmål av en journalist.

- Direktøren for CDC (USAs nasjonale smittevernsenter) uttalte i dag at de neste par måneden kan bli de verste månedene for folkehelsen i amerikansk historie. Setter Det hvite hus et godt eksempel for amerikanere flest ved å holde slike julefester, på et tidspunkt hvor CDC og andre organisasjoner ber amerikanere om å unngå å ha slike feiringer?

- Vel, hvis du kan plyndre virksomheter, brenne ned bygninger, delta i en protester, så kan kan du også gå på en julefest, svarte McEnany. Og fortsatte.

- Du kan feire juleferien, og du kan gjøre det på en ansvarlig måte. Derfor har East Wing nå sagt at de skal ha mindre gjestelister, og at masker vil bli gjort tilgjengelig. Folk vil bli oppfordret til å holde sosial distanse.

- Det vil også bli satt opp stasjoner med hånddesinfiseringsmiddel, og lignende ordninger. Men ja, vi vil ta del i julefeiringen. Og det vil også bli en feiring av hanukkah, sier Kayleigh McEnany.

- Hva er dette, åttende klasse?

Pressesekretæren får nå massiv kritikk for sin uttalelse og sitt forsvar av festene i Det hvite hus. En av dem er TV-vertinnen Mika Brzezinski fra programmet «Morning Joe».

- Det hvite hus holder fester, virkelig? Og når Det hvite hus blir spurt om dette, gir denne Kayleigh-personen - som kaller seg pressesekretær, eller hva nå enn hun er - følgende svar: «Å, dere kan plyndre og dere kan protestere - da kan vel vi holde en julefest.» Hva er dette, åttende klasse? Går dere alle i åttende klasse? Du gjør narr av helsen til amerikanske innbyggerne, personer som stemte på deg og personer som ikke stemte på deg, sier Mika Brzezinski.

Rekordmange døde på ett døgn

Uttalelsene fra Trumps pressesekretær kom samme dag som rekordmange amerikanere døde av koronaviruset. Onsdag døde nemlig 3157 amerikanere av koronaviruset, en økning på hele 20 prosent fra den forrige rekorden som ble satt i april i år.

Det rekordhøye antallet koronadødsfall som ifølge Johns Hopkins-universitetet ble registrert det siste døgnet, betyr at det er 2,2 koronadødsfall i minuttet i USA, melder NTB.

I tillegg ligger nå over 100.000 personer på sykehus i USA med alvorlig koronasmitte, noe som også er ny rekord. I USA blir det nå registrert over 1 million nye smittede hver uke.

