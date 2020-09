Filleristes av Trump etter frisørbesøk

Topp-demokraten Nancy Pelosi filleristes nå av Donald Trump etter at hun var hos frisøren.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump retweetet på onsdag en video av Nancy Pelosi, speaker og lederen for Representantenes hus, som viser Pelosi inne på en frisørsalong i San Francisco, uten at hun har på seg maske.

Opptaket ble først vist på Fox News på tirsdag og saken siteres nå av flere amerikanske medier.

Filleristes av Trump

Donald Trump er en av dem som er ute og kritiserer Pelosi på onsdag.

- Crazy Nancy Pelosi blir desimert for å ha fått en skjønnhetssalong til å åpne for seg, når alle andre er stengt, og for ikke å ha på seg en maske - til tross for at hun hele tiden irettesetter alle andre. Vi vil mest sannsynlig ta Huset tilbake og sende sende Nancy på dør! skriver Trump på Twitter.

I videoen som Trump deler, som er lagt ut på Twitterkontoen @TrumpWarRoom, som styres av Trumps valgkampanje, heter det:

«Til venstre: Nancy Pelosi kjefter på amerikanere og sier «du må bruke ansiktsmaske».

Til høyre: Nancy Pelosi i går som bryter koronareglene i en frisørsalong og ikke går med ansiktsmaske.»

Salongeier: - Det var et slag i ansiktet

Opptaket som nå spres viser Nancy Pelosi inne på en frisørsalong i San Francisco hvor hun fikk hårbehandling, til tross for at frisørsalongene i byen er stengt på grunn av korona-pandemien.

Frisørsalongene i byen har vært stengt siden mars i år, men åpnet fra 1. september for å ta i mot kunder utendørs.

Eieren av frisørsalongen sier det er "helt utrolig" at Nancy Pelosi ikke gikk med maske innendørs. Foto: Skjermbilde: Fow News

Det var frisørsalongens eier, Erica Kious, som tok kontakt med Fox News etter at en av hennes assistenter, som leier tilgang til lokalene, tok imot Pelosi inne i frisørsalongen.

Hun forteller at en av stylistene som leier en frisørstol hos hennes tok kontakt søndag kveld og fortalte av Pelosi hadde booket time der på mandag. Hun mener Pelois besøk stinker av dobbeltmoral.

- Det var et slag i ansiktet å se henne gå inn i lokalet, du vet, som om hun føler hun bare kan gå inn og få gjort sakene sine, mens ingen andre får gå inn, og selv kan jeg ikke jobbe, sier Kious til Fox News.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi og president Donald Trump er stadig i konflikt med hverandre. Her river Pelosi i stykker en kopi av USAs president Donald Trumps tale mens han fikk applaus for sin tredje State of the Union-tale i Kongressen i februar i år. Til venstre visepresident Mike Pence. Foto: Patrick Semansky (AP/ NTB scanpix)

Erica Kious sier også at det er «helt utrolig» at Pelosi ikke gikk med maske innendørs.

- Vi skal liksom se opp til denne kvinnen, ikke sant? Det er bare urovekkende, sier Kious til kanalen.

Innrømmer brudd på regelen

På spørsmål om en kommentar til hendelsen, opplyste talspersonen for Nancy Pelosi, Drew Hammill, at Pelosi hadde fulgt de retningslinjene som hun hadde blitt informert om.

- Speakeren bruker alltid en ansiktsmaske og oppfyller lokale COVID-krav. Denne virksomheten ba speakeren å komme inn på mandag og fortalte henne at de hadde tillatelse av myndighetene byen å ha en kunde om gangen inne i virksomheten. Speakeren fulgte reglene som ble presentert for henne av dette establissementet, sier han i en uttalelse til Fox News.

- En gave til Trump

På onsdag innrømmer derimot kontoret til Nancy Pelosi overfor CNN at et innendørsbesøk på en frisørsalong i San Francisco er et brudd på de lokale korona reglene.

- Nancy Pelosi ga nettopp Trump en kampanjegave, skriver kommentator i CNN-redaktøren Chris Cillizza i en analyse på onsdag.

- Nancy Pelosi er en av de - om ikke den - smarteste politiske strategen i Det demokratiske partiet. Som sådan vet hun at oppførsel betyr noe i politikken. Det betyr mye. Det er derfor hennes beslutning om å få stelt håret innendørs i en butikk i San Francisco gir så liten mening, skriver Cillizza.