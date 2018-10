Dagen da Jamal Khashoggi forsvant under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, skal film fra konsulatets overvåkingskameraer ha blitt fjernet.

I tillegg skal konsulatets tyrkiske ansatte ha blitt bedt om å ta en fridag, skriver avisa The Guardian , som viser til opplysninger fra tyrkiske myndigheter.

Den saudiarabiske dissidenten og journalisten forsvant tirsdag i forrige uke etter å ha gått inn i konsulatet.

Den tyrkiske etterforskningen har avdekket flere forhold som styrker antakelsen om at saudiarabiske myndigheter ga ordre om at Khashoggi skulle pågripes.

The Guardian skriver også at etterretningsagentene som antas å ha stått bak forsvinningen, brukte flere timer i generalkonsulens hjem like ved konsulatet før de dro videre til flyplassen i en kolonne med seks biler. En av dem antas å ha fraktet Khashoggi eller liket hans, skriver The Guardian.

