Filmen av delfiner var ikke tatt opp i Venezia

National Geographic melder nå at videoen ble tatt opp i Cagliari på Sardinia i Italia.

Nylig skrev Nettavisen at det var blitt tatt opp film av delfiner som skal ha svømt i havnebassenget i Venezia. Det viser seg nå å være falske nyheter.

Den italienske byen Venezia har fått klart vann i sine verdensberømte kanaler som en følge av at alle holder seg innendørs på grunn av koronaepidemien, meldte NTB onsdag denne uken.

Samtidig ble en video, som hevdet å vise delfiner som koste seg midt i det ellers svært travle, støyete og skitne havnebassenget i Venezia, spredt på sosiale medier.

- Venezia har ikke sett så klart vann på veldig lenge. Delfiner har også dukket opp. Naturen har akkurat trykket på reset-knappen, skrev den italienske fotograf Gianluca De Santis i sin deling av videoen.

En annen skrev på Twitter: - Jeg tenkte jeg skulle spre litt gode nyheter til dere. Siden det er lockdown i Venezia, uten forurensning fra båter, så har vannet begynt å klarne opp og delfiner har blitt sett i kanalen for første gang på 60 år.

Stemmer ikke

Nå melder National Geographic at videoen av delfinene ikke er tatt opp i Venezia.

- Delfinene ble filmet ved en havn på Sardinia, i Middelhavet, hundrevis av kilometer unna Venezia, skriver de, og viser til den originale videoen som ligger på Youtube.

Her kan du se videoen:

- Dette viser hvor raskt bilder som får folk til å sperre opp øynene, og som er rykter som er alt for gode til å være sanne, kan spre seg i krisetider. Folk begynner å dele innlegg som gjør dem emosjonelle, skriver National Geographic.

Holder seg inne

Venezia har siden 9. mars, som resten av Italia, vært en såkalt «rød sone», hvor alt av hoteller, restauranter og kafeer er stengt og innbyggerne bedt om å holde seg inne.

Dette har hatt en drastisk effekt på Venezias normalt forurensede kanaler, der søle og utslipp fra hurtigbåter og søppel fra turister har pleid å flyte rundt. Dermed blir det klare vannet et bitte lite lyspunkt for den vakre byen, som har fått økonomien tilnærmet utslettet etter at turismen har falt sammen på grunn av den pågående koronaepidemien.

Bilder av kanalene ble først lagt ut på Facebook-gruppen « Venezia Pulita» (Rent Venezia), hvor innbyggerne i byen har delt bilder av bitte små fisker som svømmer rundt i det normalt ugjennomsiktige vannet og hvor fugler gleder seg over mangelen på båttrafikk i byens kanaler.

«Hold deg hjemme – og naturen takker deg», kommenterte en kvinne på nettstedet.