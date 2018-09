Filmet overgrep mens offeret sov

En 50 år gammel mann er dømt for til tre år og en måneds fengsel etter et overgrep han selv filmet og tok bilder av.

Mannens offer var en kvinne i 30-årene som var med på en flere dager lang fest hos mannen i påsken 2016, skriver Bergensavisen. En av kveldene sovnet kvinnen av beruselse på en sofa i boligen og da de andre festdeltakerne forlot leiligheten, tok mannen flere klesplagg av kvinnen og hadde seksuell omgang med henne.

Mannen hentet også et kamera og filmet og tok bilder av overgrepet.

Da kvinnen våknet hadde hun bare truse på nedentil, men det var først da hun flere måneder senere ble vist bilder og film fra den aktuelle natten at ble klar over hva som hadde skjedd. Hun ga kameraet til politiet.

Mannen har nektet for at det er han som er på bildene og sa i Bergen tingrett at det var andre til stede i leiligheten, men han ble ikke trodd.

Mannen må også betale kvinnen 150.000 kroner oppreisningserstatning.

