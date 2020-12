Filmet ulykkesstedet - 18-åring mistet førerkortet samme dag som han fikk det

– Dette synes vi ikke noe om, sier politiet.

I forbindelse med en ulykke på E6 i nærheten av Sarpsborg onsdag kveld fikk en 18 år gammel mann beslaglagt førerkortet sitt, samme dag som han hadde fått den. Det litt spesielle er at han ikke var involvert i selve ulykken.

– En personbil kjørte ut i grøften, fikk vi beskjed om rett før klokken ni. Bilen hadde gått rundt og det var store skader på kjøretøyet, men heldigvis ingen personskader, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Nettavisen.

På grunn av at E6 er en høyhastighetsvei har føreren likevel blitt sendt til Sykehuset Østfold Kalnes.

– Mens vi står der så kommer det en kjørende, som helt tydelig filmer denne ulykken og kjører samtidig. Det viste seg at han hadde fått førerkortet i dag. Jourhavende jurist besluttet at vi beslagla det, på bakgrunn av vegtrafikkloven § 3, at enhver som ferdes i trafikken plikter å være varsom og aktpågivende, og det er man jo ikke når man sitter og filmer med mobiltelefon, sier Vesttorp.

Mannen gjorde seg ikke vanskelig da han ble fratatt det nyervervede førerkortet:

– Han erkjente straffeskyld, og samtykket til beslag på stedet.

Operasjonslederen sier dette er noe de ser alvorlig på:

– Vi setter ikke pris på at folk filmer ulykker og hendelser. Man kan prøve å tenke seg at hvis man selv er den som blir utsatt for en ulykke, og eventuelt er skadet eller noen man kjenner er skadet, og dette blir publisert på nettet og slike ting …

Han sier at før nødetatene er på stedet kan man stoppe og hjelpe til. Etter dette må man følge instruksjoner fra hjelpepersonellet.

– Men ikke film. Det synes vi ikke noe om, avslutter Vesttorp til Nettavisen.

