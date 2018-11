Filmprovokatøren Nicolas Roeg er død

Filmskaperen Nicolas Roeg, som blant annet er kjent for sine kultfilmer med Mick Jagger og David Bowie, er død, 90 år gammel.

Roegs familie bekrefter dødsfallet overfor det britiske nyhetsbyrået PA. Den britiske regissørens best kjente film, thrilleren «Don't Look Now» («Avdøde advarer») fra 1973, hadde Donald Sutherland og Julie Christie i hovedrollene som et sørgende ektepar som har mistet datteren.

Den ble særlig kjent for en het sexscene, og debatten gikk lenge om de to faktisk hadde hatt sex mens kamera gikk.

Regissøren Duncan Jones, sønn av Dawid Bowie, er blant dem som hyller Roeg.

– Hørte akkurat at en annen stor historieforteller, den uforlignelige Nicolas Roeg, forlot oss i dag. Han etterlater oss et utrolig livsverk, skriver Jones på Twitter.

Bowie, som døde i 2016, arbeidet med Roeg i filmen «The Man Who Fell to Earth». Der spilte artisten en utenomjordisk som har reist til jorden på jakt etter vann som kan redde hans hjemplanet.

Rolling Stones' frontmann Mick Jagger var også med i en av regissørens filmer, det psykedeliske krimdramaet «Performance» fra 1970. Hans siste store film var «The Witches» («Heksene») fra 1990, med Anjelica Huston.

(©NTB)

Mest sett siste uken