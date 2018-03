Filmregissør: – Madsen sa han muligens var psykopat

En gråtkvalt filmregissør og to tidligere sexpartnere avga mandag sine forklaringer i København tingrett om møtene med drapstiltalte Peter Madsen.

Kun to timer før Madsens ubåt la fra havn 10. august i fjor med journalisten Kim Wall om bord, intervjuet den australske filmregissøren ham til en dokumentarfilm om hans rakettprosjekt. Han skal da ha kommet med en oppsiktsvekkende uttalelse.

– Han startet med å snakke om at han måtte lære seg å holde munn, fordi han hadde vanskeligheter med å holde ting for seg selv. Så brukte han en analogi om at han var hovedmistenkt for drapet på konas nabo. Da ville han ha retten til å ikke uttale seg, sa filmregissøren.

Regissørens forklaring er viktig for påtalemyndigheten, som forsøker å bevise at Madsen planla drapet på Wall på forhånd. Ifølge australieren, som fulgte Madsen i et år, skal han ha oppført seg uvanlig den 10. august.

– Han sa han muligens var psykopat, sa den gråtkvalte australieren.

Sexpartnere vitnet

Fredag fortalte en tidligere venninne av Peter Madsen at den danske oppfinneren etter hvert ble mer og mer ekstrem i sine seksuelle fantasier. Mot slutten av 2017 skal han ha begynt å snakke om såkalt dødsporno. Kvinnen beskrev Madsens fantasier som ville.

I retten mandag vitnet to tidligere sexpartnere av Madsen. Begge er tilknyttet swinger- og SM-miljøet i København som Madsen var involvert i. I motsetning til fredagens vitne tegnet de to tidligere partnerne et bilde av en betydelig mer avmålt og behersket person.

– Mitt inntrykk er at han er en meget usikker mann. Peter har aldri vært grenseoverskridende i mitt nærvær, med mindre jeg har bedt ham om det, fortalte det ene vitnet.

– Deltok i pornofilm

Vitnet opplyser videre at Madsen skal ha deltatt i to forskjellige pornofilmer, men at det aldri var snakk om ekstrem sex. Madsen skal ha blitt flau når det ble snakk om slikt, forklarer vitnet.

Madsen er tiltalt for å ha mishandlet, drept og lemlestet den svenske frilansjournalisten Kim Wall om bord i den selvbygde ubåten sin. Rettspsykiaterne i saken har betegnet Madsen som en seksuelt pervers 47-åring med psykopatiske trekk. En beskrivelse de to tidligere sexpartnerne som vitnet mandag, ikke kjenner igjen.

Aktor Jakob Buch-Jepsen mener Madsen skal ha gått lenger enn kvinnene gir uttrykk for. I retten viste han til en sms-korrespondanse mellom Madsen og den ene kvinnen som viser at de planla en trekant i ubåten i tiden rundt Kim Walls død – 10–11. august.

– Var fascinert av døden

På turen med Kim Wall hadde Madsen med et kamera. Det skal være grunnen til påtalemyndighetens interesse for Madsen fascinasjon for «dødsporno». Det er imidlertid ikke funnet bevis for at Madsen har gjort noen opptak på turen.

Det ene vitnet fortalte at Madsen hadde vært fascinert av døden, og at det hadde vært snakk om dødsporno, men etter hva hun oppfattet, var det aldri snakk om å gjøre noe ulovlig.

Madsen nekter straffskyld for drapet på Kim Wall og hevder hun døde i en ulykke. (©NTB)

