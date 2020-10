Filmskaper knallhardt ut mot Ap/MDG-samarbeidet i Oslo

Arbeiderpartiets ekteskap med MDG i Oslo et godt eksempel på politisk selvmord, skriver filmskaper og Netflix-produsent Per-Olav Sørensen i en kommentar i Nettavisen tirsdag.

Den kjente filmskaperen har nettopp signert som ny, fast kommentator i Nettavisen, og går knallhardt ut mot de styrende partiene i Oslo-politikken.

- Jeg må jo ha et sted å få ut irritasjonen min, vettu, ler han.

I gårsdagens kommentar bruker han stengingen av Kongsveien på Nordstrand i Oslo som eksempel på hvor galt det kan gå når Arbeiderpartiet - som hans egne foreldre alltid stemte på - ikke lenger skjønner seg på hverdagen til velgerne sine og bokstavelig talt stenger veien for 52.000 innbyggere.

Han sneier også innom Ap-representant Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet, og skriver at for den jevne, voksne velger i Oslo er det «mye kortere vei til Senterparti-sauebonden i Nordland enn til MDG-syklisten på Grunerløkka».

Han mener det er helt uforståelig at ikke Ap i Oslo eller sentralt skjønner dette.

Per-Olav Sørensen er en av Norges fremste filmskapere, og står bak TV-serier som Halvbroren, Kampen om tungtvannet på NRK og Nobel - fred for enhver pris. Av priser har han vunnet både Prix Europa, Rose d'Or, Prix Italia og svenske Kristallen - i tillegg til 2 x norske Gullruten for Beste serie og Beste regissør.

Som Netflix-regissør vakte han oppsikt med Quiksand - Størst av alt, og ikke minst julesuksessen Hjem til jul, der Sørensen akkurat nå legger siste hånd på verket for å gjøre til sesong to klar til desember.

- Det virker ikke som om du har så veldig god tid til å skrive kommentarer?

- Det er jo egentlig to sider av samme sak. Om du driver med drama eller politikk, er det viktig å holde seg orientert. Jeg har jo litt trening i å finne hva som opptar folk.

Det som forundrer ham mest med Arbeiderpartiet, som akkurat nå virker å ha under 20 prosent oppslutning, er at det virker som om de har glemt hvem som er velgerne deres, og hva som er viktig for dem.

- Det er som når vi lager en TV-serie. Vi må vite hvem vi lager den for, hvem seerne er. Det gjør vi gjennom analyser og grundig arbeid, sier han.

Samtidig er han klar på at velgerne ikke har behov for sirkusartister. Den store velgermassen vil ha en strategi som er langsiktig, og kanskje litt kjedelig, slik at folk kan planlegge hverdagen sin.

- Ikke sånn som i Kongsveien, for eksempel, der byrådet plutselig stengte av en hel bydel på størrelse med Bodø - uten forvarsel.

Men Sørensen er også opptatt av de store, prinsipielle spørsmålene, som ytringsfrihet, og den gamle karikaturstriden, for eksempel. Det synes han det var snodig å se på.

- Det må være greit å tegne, og feil å drepe. De gråsonene man forsøkte seg på da, var det mange som stusset på, sier Per-Olav Sørensen til Nettavisen.

