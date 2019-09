Filter Nyheter: Laila Bertheussen skal ha blitt straffedømt tre ganger

Filter Nyheter skal blant annet ha opplysninger om at Bertheussen også sonet en fengselsdom.

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Bertheussen (54), har vært siktet i seks måneder for for flere trusselsaker mot Waras bolig, men også for et trusselbrev som ble sendt til statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. Siktelsene ledet til at daværende justisminister Tor Mikkel Wara valgte å gå av.

Bertheussen har hele veien nektet i avhør for at hun står bak, og har også avvist nye avhør nå i høst, skriver Filter Nyheter.

Satt i fengsel

Filter Nyheter kan nå avsløre at 54-åringen skal ha blitt dømt for tyverier, bedragerier og dokumentforfalskning på 80-tallet. De opplyser at første gang Bertheussen ble dømt, så var hun kun 17 år gammel i 1982. Da fikk hun en betinget dom for tyveri, skriver Filter Nyheter.

Tre år senere skal hun ha fått en strengere straff, da Oslo forhørsrett dømte henne til 30 dager ubetinget fengsel for flere forbrytelser, ifølge Filter Nyheter, som har fått innsyn i en annen straffedom som Bertheussen fikk i 1989. Da skal Waras samboer ha fått 120 dager betinget fengsel for bedragerier, dokumentforfalskning og tyveri.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, er overrasket over at sakene fra 80-tallet blir dratt fram nå.

- Jeg synes det er rart dersom PST går ut med slike påstander nå, og kan ikke se relevansen eller behovet opp mot saken som etterforskes, men avstår fra øvrige kommentarer nå, skriver Elden i en sms til Nettavisen.

- Nasket siden seksårsalderen

I straffedommen fra 1989, som Filter Nyheter har fått innsyn i, står det blant annet Bertheussen selv fortalte at hun hadde drevet med nasking siden hun var en liten jente.

Nettstedet har forsøkt å få en kommentar fra PST, men de ønsker ikke å kommentere saken.

