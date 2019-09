Financial Times: Johnson baner vei for et valg mellom folket og politikerne

Med sin uforsonlige linje etter nederlaget i høyesterett sikter Boris Johnson mot et nyvalg der han vil stille folket mot politikerne, mener Financial Times.

Helt siden Underhuset tok grep om brexitprosessen for tre uker siden, har statsministeren omtalt loven om utsettelse som en «kapitulasjonslov». Han beskylder motstanderne for å være feige, for å sabotere og gjøre knefall for Brussel.

Tonen var ikke mer forsonlig da Parlamentet trådte sammen etter at en enstemmig høyesterett kom fram til at suspensjonen av nasjonalforsamlingen var ugyldig. Han sa igjen at motstanderne valgte å gå til domstolene i stedet for å ha mot til å be folket om tillit i et nyvalg.

På den måten legger han opp til et valg der han selv skal stå fram som folkets mann i kampen mot politikerne som ikke vil respektere folkeavstemningen for tre år siden, skriver Financial Times.

Kraftig kritikk

Etter en svært opphisset debatt onsdag kveld, fikk Johnson kraftig kritikk for utsagnet om at den beste måten å hedre den drepte Labour-parlamentarikeren Jo Cox på, er å få brexit overstått. Cox ønsket at Storbritannia skulle bli værende i EU, og hun ble drept av en høyreekstremist mens hun drev valgkamp før folkeavstemningen i 2016.

Cox' enkemann, Brendan Cox, reagerer sterkt på debattklimaet som han mener preger begge sider i brexit-debatten.

– Det skaper en stemning som gjør at sannsynligheten for vold og angrep øker, sier han til BBC. Han sammenligner Underhuset med en polariserende dyrehage, men sier likevel at han statsministeren ikke er en «ond mann», men bare ordla seg slurvete.

Parlamentsleder John Bercow – som er konservativ brexitmotstander – omtalte kulturen i Underhuset som giftig og kritiserte debattklimaet. Den britiske EU-kommissæren Julian King kom med følgende karakteristikk av Johnsons retorikk på Twitter:

– Grov og farlig. Hvis du tror at ekstrem språkbruk ikke nører opp under vold i Europa, også i Storbritannia, da følger du ikke med, skriver King, som blir etter planen blir Storbritannias siste EU-kommissær.

– Uhøflig er normalen

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal påpeker overfor NTB at den politiske retorikken alltid har skilt seg kraftig fra språkkulturen ellers i Storbritannia.

– Landets språkkultur er jo påfallende høflig og dannet, men i den politiske debatten er det stikk motsatt, der er det roping og piping og himling med øynene. Det er ganske uhøflig, men det er blitt en del av normalen, sier Ringdal, som er førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Han mener samtidig at det har skjedd en endring til det verre.

– Jeg tror dessverre det, at hatskheten og frontene har blitt større og skarpere. Man tillater seg å si drøyere ting enn før, forklarer han og sier det kan være en trend som har kommet over fra den andre siden av Atlanteren. Ringdal sammenligner situasjonen med en boksekamp som har gått i stå.

– Det er som om de står og klenger på hverandre og ikke kan komme videre før dommeren kommer og løser det opp. Jeg tror det er nødt til å komme nye krefter inn.

Jevnt på målingene

En måte det kan skje på, er at Johnson får det nyvalget han ønsker seg, men også i det spørsmålet er frontene steile. Regjeringen har foreslått nyvalg, men blitt stemt ned. Opposisjonen vil heller ikke stille mistillitsforslag mot regjeringen. Den vil vente til brexitfristen er ute, og det enten er inngått en avtale eller EU har gått med på en utsettelse.

Dermed kan det ta tid før vi får fasiten på om Johnson lykkes med å fremstille seg selv som folkemeningens forsvarer eller om han blir byttet ut.

Meningsmålingene antyder at det kan bli jevnt mellom Labour og de konservative, og at ingen av dem vil få flertall i Underhuset alene. Samtidig er Boris Johnson langt mer ønsket som statsminister enn Labour-leder Jeremy Corbyn, ifølge en meningsmåling i Daily Mail. 41 prosent vil ha førstnevnte i Downing street, mens bare 18 prosent vil ha Corbyn som regjeringssjef.

Jo Swinson fra Liberaldemokratene, som vil stanse utmeldingen fra EU, foretrekkes av 21 prosent, men partiet hennes ligger et stykke bak de to største.

(©NTB)