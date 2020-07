Finansieringsportalen Spleis utestenger den anti-islamske gruppen SIAN

Gruppen får ikke lenger lov til å samle inn penger gjennom tjenesten.

Spleis er en folkefinansieringstjeneste som er eid av Sparebank1. På siden kan både enkeltpersoner og større grupper starte en digital innsamlingsaksjon for sitt ønskede formål, og det er akkurat det SIAN gjorde i midten av juli.

Les også: Sian-leder pågrepet for å ha sprayet gutt i ansiktet

Den anti-islamske gruppen hadde et mål om 80.000 kroner til sikkerhetsutstyr, og klarte å samle inn 33.100 kroner før de ble stengt ned av Spleis.

STANSET: SIAN klarte å samle inn over 33.000 kroner før de ble utestengt fra tjenesten Foto: Skjermdump (Spleis)

Mange klager

I kjølvannet av innsamlingsaksjonen har det imidlertid kommet en rekke klager, skriver Dagbladet, hvor flere hevdet at pengene ville gått til et annet formål enn det som ble oppgitt.

I en kronikk i Dagbladet ble det rettet sterk kritikk mot banken. Kronikkforfatterne skrev blant annet: «Sparebank1 må avgjøre om de virkelig ønsker å være en tilrettelegger for hat og angrep mot muslimske borgere». De hevder også at banken lenge var likegyldig til klagene som kom, men nå har oppstyret fått Sparebank1 til å ta affære.

- De tydelige tilbakemeldingene vi har fått de siste ukene viser at det er behov for å se på retningslinjene for Spleis. Vi vil endre praksis i vurdering av spleiser knyttet til rasisme og hatefulle ytringer. Vi endrer nå våre retningslinjer slik at denne type spleiser ikke er mulig å gjennomføre på vår plattform, sier Spleis-sjef Bjørn Kjetil Hellestræ til Dagbladet.

Ikke overrasket

SIAN-leder Lars Thorsen forteller til Dagbladet at pengene skulle gå til lovlig beskyttelsesutstyr og ikke noe annet, men at han likevel ikke er overrasket over det som har skjedd.

Han understreker også at SIAN har tatt ut summen på 33.100 kroner, og at grupperingen med stor sannsynlighet ikke vil benytte seg av Spleis igjen i fremtiden.