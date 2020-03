Finansmann pågrepet i Oslo etter meldinger om våpentrusler og ordensforstyrrelse

Mannen benekter alle anklagene på det sterkeste. Saken er under etterforskning, bekrefter politiet.

Forrige onsdag ble en mann i 70-årene pågrepet av politiet på Frogner, ett av Oslos beste vestkantstrøk. I området bor det en rekke formuende mennesker.

Klokken 18.30 fikk politiet de første meldingene om ordensforstyrrelse på stedet, men rykket ikke ut umiddelbart.

- Meldingene gikk ut på at det var bråk og at det var blitt utført hærverk på en firmabil. Det er ikke kjent for politiet hvem som utførte hærverket, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Rune Hekkelstrand til Nettavisen.

Flere henvendelser til politiet

Nettavisen har av personer med kjennskap til etterforskningen fått opplyst at finansmannen skal ha vært misfornøyd med at arbeidere jobbet på kvelden. Mannen mente at de bråkte for mye da borearbeid ble utført og skal ha reagert på dette.

Både arbeideren på stedet og naboer reagerte på mannens oppførsel, dramaet på vestkanten fortsatte, og politiet ble kontaktet flere ganger i løpet av to timer fra klokken 18.30 til cirka 20.30.

Etter hvert rykket bevæpnet politi ut til stedet, blant annet deltok mannskaper fra Beredskapstroppen, som er spesialtrent politi.

- Han roet seg ikke ned, og det kom inn meldinger om at vedkommende skulle ha truet med våpen og flere patruljer rykket ut. Politiet ankom åstedet rundt klokken 20.30. Han ble innbragt til arresten og vi forlot stedet rundt klokken 22.00. Mannen ble løslatt neste morgen, sier Hekkelstrand.

Mannen står oppført med en tosifret millionformue på de siste offentlig tilgjengelige skattelistene for 2018 og er en kjent investor. Han er også tidligere straffedømt og har sonet en fengselsstraff.

Nettavisen har snakket med forretningsmannen som har nektet å la seg sitere i saken. Men han understreker at han ikke har gjort noe av det han er anklaget for og benekter på det sterkeste at han har truet noen eller bidratt med ordensforstyrrelse.

Han opplyser også om at han ikke har noen advokat.

Firmaet som utførte arbeid på stedet har anmeldt hærverket mot firmabilen til politiet. De følte situasjonen som truende, opplyser virksomhetsleder Ole Randmæl i Rototec. Foto: Privat

- Saken er under etterforskning

I politirapporter går det frem at finansmannen ikke ble avhørt før han ble løslatt torsdag morgen forrige uke, etter én natt i arresten.

Ettersom at mannen ble pågrepet har han formelt status som siktet i saken. Men det er ennå ikke opprettet en formell siktelse for ordensforstyrrelse og våpentrusler, får Nettavisen opplyst.

- Jeg kan bekrefte at saken er under etterforskning for de forholdene du nevner. Vi har avhørt noen vitner, og det gjenstår avhør av mannen og andre vitner. Jeg er ikke kjent med hvorfor han ikke er blitt avhørt ennå, sier etterforskningsleder ved sentrum politistasjon i Oslo, Arne Kristian Solbakken, til Nettavisen.

Politiet skal også ha gjort søk etter våpen i mannens bolig, får Nettavisen opplyst.

- Jeg kan ikke si noe om det er gjort funn. Det er en del av etterforskningen, sier Solbakken.

Det var nettstedet Resett som først omtalte saken. De omtalte at mannen skulle ha slått en varebil med en golfkølle.

- Det er det ikke noe som indikerer per nå, og det er heller ikke gjort funn av noen golfkølle, sier operasjonsleder Hekkelstrand.

Av nettstedet blir mannen også omtalt som milliardær, men han er ikke oppført på Kapitals liste over Norges 400 rikeste og har heller ikke registrert formue på en milliard eller mer i Norge, heller ikke gjennom selskaper han eier eller er deleier i.

- Opplevde situasjonen som truende

Bilder Nettavisen har fått tilsendt av tipsere viser en firmabil med knust siderute. Firmaet som var på stedet for å utføre borearbeid har anmeldt hærverket på bilen.

- Vår medarbeider på stedet opplevde situasjonen som truende. For oss fremstår det hele som uprovosert, sier virksomhetsleder i Rototec, Ole Randmæl, til Nettavisen.

- Firmabilen som var på stedet ble også utsatt for hærverk. En av rutene ble knust. Men vi vet ikke hvem som gjorde dette, men har anmeldt saken til politiet og de har foretatt vitneavhør. Utover dette har jeg ikke flere kommentarer til saken.