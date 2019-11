«Fingerkvinnen» vant: - Trump er ikke uovervinnelig

President Donald Trump taper terreng til demokratene i delstatsvalg i USA. - Trump er ikke uovervinnelig.

NEW YORK: «Republikanerne har en ny stressende hodepine: Trump er ikke uovervinnelig», skriver Business Insider onsdag, etter at Demokratene for første gang på over 20 år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia.

Business Insider gjør et poeng av at Demokraten Andy Beshear ligger an til å ta jobben som guvernør i nabostaten Kentucky fra republikaneren Matt Matt Bevin.

Det skjer bare dagen etter at president Donald Trump besøkte Kentucky for å fremme Matt Bevins kandidatur, noe som gjør det til et ekstra sviende nederlag for presidenten.

«Fingerkvinnen» Juli Briskman fikk sparken

Den historiske valgseieren i nabostaten Virginia, der Demokratene for første gang på over 20 år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen, får også svært mye oppmerksomhet i USA på onsdag.

En av dem som nå er inne i den politiske varmen etter valgene, er Juli Briskman, som mistet jobben sin i 2017 etter at hun viste fingeren til Donald Trump og bilkortesjen i Sterling i Virginia samme året.

Briskman er nå valgt inn i Loudoun County - og ifølge NBC er et av målene Briskman jobber med, å skape større åpenhet hos de lokale myndighetene.

Juli Briskman fikk i 2017 sparken etter at bildet av henne som ga fingeren til president Donald Trump gikk viralt verden over. Foto: AFP PHOTO / Brendan Smialowski

Briskman fikk i 2017 sparken etter at bildet av henne som ga fingeren til president Trump gikk viralt verden over. Etter at bildet gikk viralt, ble hun bedt å forlate jobben sin i selskapet Akima LLC, som jobbet mye opp mot det offentlige, eller få sparken.

Juli Briskman gikk senere til søksmål mot arbeidsgiveren, og fikk et sluttvederlag, Men søksmålet om usaklig oppsigelse ble avvist.

Brukte fingeren i valgkampen

Nå er hun ifølge de siste valgtallene derimot tilbake, og ligger an til plassen som veileder i distriktet Algonkian i Loudoun County, melder CNN.

Briskman var også frekk nok til å bruke de virale stuntet til å fremme sitt kandidatur, og ifølge CNN har det også hjulpet henne å vinne frem.

Da hun meldte seg på i valgkampen i september 2018, gjorde hun det ved å dele det virale bildet og en artikkel i fra Washington Post, der hun skrev

- Syklisten som viste fingeren til Trumps bilkortesje stiller til valg.

Juli Briskman ser også ironien, og ler lett, over at hun nå er valgt inn i valgkretsen der president Donald Trump eier en golfbane. - Er ikke det søt rettferdighet? spør hun. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Briskman: - Er ikke det søt rettferdighet?

Samme avisen har på onsdag intervjuet Briskman.

- Det føles helt fantastisk, det føles surrealistisk, sier Juli Briskman til Washington Post.

- De to siste årene har vært litt av en reise. Men nå skal vi hjelpe til med å gjøre Loudon blå, sier hun, etter å ha landet den nye jobben som nå gir henne en årslønn på rundt 66.000 dollar, eller rundt 600.000 kroner.

I intervjuet innrømmer også Briskman at stuntet med fingeren hjalp henne til å samle inn de rundt 1,4 millioner kronene hun fikk inn for å drive valgkampanjen.

52-åringen forteller at hvis noen dro frem noe negativt om presidenten under valgkampen, så ville hun si; «Jeg er den kvinnen som viste fingeren til bilkortesjen og mistet jobben min, og da sa folk, «Åhh, den kvinnen, ja»».

Briskman ser også ironien, og ler lett, over at hun nå er valgt inn i valgkretsen der president Donald Trump eier en golfbane.

- Er ikke det søt rettferdighet?

Har ennå ikke erkjent nederlag

Men selv om Demokratene for første gang på over 20 år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia, kan de også få guvernøren i nabostaten Kentucky, skriver NTB.

Demokratenes utfordrer i Kentucky, Andy Beshear, har erklært seier i valget tirsdag, men sittende guvernør Matt Bevin fra det republikanske partiet har ennå ikke erkjent nederlag. Han viser til uspesifiserte «uregelmessigheter».

Sittende guvernør Matt Bevin fra det republikanske partiet har ennå ikke erkjent nederlag i Kentucky. Han viser til uspesifiserte «uregelmessigheter». Her er Bevin sammen med Donald Trump under et rally på mandag denne uken, til støtte for Bevin.

Offisielle tall viser at Beshear vant over Bevin med 0,4 prosentpoeng, men resultatet er for jevnt til at det natt til onsdag ennå var utpekt noen vinner.

Men skulle Bevins nederlag bli bekreftet, vil det bety et sjokkerende nederlag for republikanerne i den tradisjonelt konservative delstaten. Trump vant med 30 prosentpoeng over Hillary Clinton i Kentucky i presidentvalget i 2016, den største marginen for en republikaner siden Richard Nixons seier i 1972.

Mississippi-seier for Trump

I Virginia vant demokratene flertall i begge husene i delstatsforsamlingen og posten som guvernør.

Også i Mississippi var det hard kamp mellom republikanere og demokrater, og president Donald Trump reiste også dit sist uke i håp om å kapre velgere. Republikaneren Tate Reeves vant guvernørvalget med 52,3 prosent av stemmene over sin demokratiske utfordrer Jim Hood, som fikk 46,5 prosent.

– Vårt store møte fredag kveld flyttet tallene fra uavgjort til en stor SEIER. Flott prestasjon under press, Tate!, tvitrer Trump.

- Et varsellys for begge partiene

Resultatene fra valgene i Kentucky, Mississippi og Virginia blir sett på som en føler på den politiske temperaturen forut for neste års presidentvalg, skriver BBC.

Men resultatene bør tenne et varsellys for begge partiene, skriver nyhetsbyrået AP. Stemmene fra folk i forstadsområder i Kentucky og Virginia har endt på demokratisk side under tirsdagens valg. Dette kan skape problemer for Trump dersom tendensen holder seg til valget på ny president til neste år.

Samtidig vant demokratene sin seier helt uten å trekke fram kontroversielle temaer som preger nominasjonsvalget, som for eksempel gratis helsevesen for alle.

– Denne historiske seieren bør sende kuldegysninger nedover ryggen på Donald Trump og enhver republikaner, sier Tom Perez, som leder Demokratenes partiapparat.